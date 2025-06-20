PUBLICIDADE

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, disse na quinta-feira que decidirá dentro de duas semanas se Washington se envolverá diretamente no conflito entre Israel e o Irão. Trump afirma que duas semanas serão suficientes para decidir se é possível uma solução diplomática.

O conflito entre Israel e o Irão entrou no oitavo dia, com ambos os lados a trocarem centenas de ataques com mísseis. Dezenas de israelitas foram mortos em ataques iranianos transfronteiriços, enquanto Teerão sofreu centenas de vítimas mortais.

O conflito começou na semana passada, na madrugada de sexta-feira, quando Israel efetuou um ataque surpresa a Teerão, visando instalações militares e nucleares. Israel afirma que a sua decisão de atacar foi para garantir a sua sobrevivência, uma vez que está cada vez mais preocupado com o rápido desenvolvimento do programa nuclear iraniano.

Na quinta-feira, um míssil atingiu as proximidades da delegação da União Europeia em Telavive, de acordo com várias fontes consultadas pela Euronews.

Edifício do complexo hospitalar Soroka após ter sido atingido por um míssil lançado do Irão em Beer Sheva, Israel, quinta-feira, 19 de junho de 2025. Leo Correa/Copyright 2025 The AP All rights reserved

A origem do míssil não foi imediatamente esclarecida, mas presume-se que se trata de um projétil disparado pelo Irão contra Israel, no âmbito da escalada militar entre os dois países.

A distância entre a delegação da UE e o projétil disparado é 400 e 500 metros, segundo duas fontes.

O ataque ocorreu na quinta-feira perto de um bairro onde estão localizadas várias embaixadas europeias, incluindo as dos Países Baixos, Bélgica, Áustria, Macedónia do Norte e Irlanda, bem como a estação ferroviária central de Tel Aviv-Savidor.

Um porta-voz da Comissão Europeia afirmou que o pessoal estava a salvo.

"Embora nenhum funcionário da UE tenha ficado ferido hoje, registamos com grande preocupação que as instalações diplomáticas foram danificadas nos ataques do Irão", disse o porta-voz.

"Em nenhuma circunstância, as áreas e infraestruturas civis, bem como o pessoal diplomático e as missões estrangeiras, devem ser alvo de ataques".

Antes disso, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, ameaçou o líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, depois de Teerão ter atacado um importante hospital no sul de Israel e atingido edifícios residenciais perto de Telavive, ferindo pelo menos 240 pessoas.

As forças armadas israelitas "receberam instruções e sabem que, para atingir todos os seus objectivos, este homem não deve absolutamente continuar a existir", disse Katz.

O chanceler alemão Friedrich Merz exortou o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu a moderar a sua abordagem ao conflito com o Irão. De acordo com uma fonte do governo alemão, Merz sublinhou a importância das "soluções diplomáticas" para Israel.

Na sexta-feira, a Alemanha deverá realizar conversações nucleares com os seus parceiros europeus e o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano na sua representação permanente em Genebra.

O Irão também não parece disposto a recuar, uma vez que prometeu continuar a lutar para defender a sua terra, o seu povo e a sua soberania contra a ameaça que Israel representa.

Pacientes descansam ao ar livre após um edifício do complexo hospitalar Soroka ter sido atingido por um míssil lançado do Irão em Beersheba, Israel, quinta-feira, 19 de junho Leo Correa/Copyright 2025 The AP All rights reserved

Em entrevista exclusiva à Euronews, o embaixador do Irão na ONU, Ali Bahraini, afirmou que a principal prioridade de Teerão atualmente é "parar a agressão, parar os ataques".

"Pessoalmente, não consigo imaginar que exista uma forte probabilidade neste momento de uma ideia ou iniciativa diplomática porque, para nós, seria inapropriado pensar ou falar neste momento sobre qualquer coisa que não seja parar os agressores", referiu Bahraini.

No entanto, salientou que Israel não é uma entidade "com a qual se possa negociar", acrescentando que a resposta de Teerão deve ser firme para mostrar a Israel que "não é capaz de ultrapassar as linhas vermelhas contra o Irão".

O Bahrein também criticou a UE, afirmando que o bloco tem parte da culpa pelo início do conflito.

"Acreditamos que o mínimo que os europeus podem fazer é condenar explicitamente Israel e parar o seu apoio a Israel", disse o embaixador do Irão e representante permanente nas Nações Unidas em Genebra, Ali Bahraini, numa entrevista à Euronews.

Falando sobre um ataque iminente dos EUA, no meio das recentes ameaças de Trump, Bahraini afirmou que o Irão responderia com firmeza a qualquer ataque de Washington no seu território, acrescentando que os ataques em solo americano não estão fora de questão.