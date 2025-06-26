Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Milhões de euros em fraudes nas alfândegas europeias

De euronews com ΑΠΕ-ΜΠΕ
O inquérito do Ministério Público Europeu (OLAF) está a ser realizado na Grécia, em Itália, Espanha, Bulgária, França e Bélgica.

PUBLICIDADE

Foi levada a cabo uma importante operação do Serviço de Assuntos Internos e do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Helénica, a pedido e no âmbito de uma investigação do Ministério Público Europeu, relativamente a um caso grave de fraude nas operações de desalfandegamento, contrabando, suborno e outras infracções graves contra a União Europeia.

O caso está a ser tratado exclusivamente pela Procuradoria Europeia, que solicitou a assistência das autoridades gregas, enquanto estão a decorrer investigações simultâneas sobre actos criminosos relacionados com as alfândegas em cinco outros países fora da Grécia, nomeadamente Itália, Espanha, Bulgária, França e Bélgica.

De acordo com as informações, para além da rusga efetuada pelo Serviço de Assuntos Internos na 3ª Alfândega do Pireu, foram feitas buscas em 20 casas e escritórios de funcionários aduaneiros, tendo sido detidas até à data 8 pessoas.

Três das pessoas detidas estão a ser acusadas de posse ilegal de armas, enquanto as outras cinco estão a ser acusadas de várias infrações graves.

Em especial, tal como foi noticiado, são acusadas de contrabando, uma vez que estavam a registar mercadorias diferentes das que se encontravam nos contentores que chegavam ao Pireu durante o desalfandegamento, suborno e outras infrações.

Além disso, até à data, foram encontrados e apreendidos cerca de 4,5 milhões de euros, e as buscas em residências e escritórios continuarão amanhã.

O processo, que foi iniciado com base em informações fornecidas pelo OLAF - Organismo Europeu de Luta Antifraude - diz respeito a uma série de infrações graves, incluindo contrabando, fraude às receitas do IVA, criação e direção de uma organização criminosa, suborno e corrupção de funcionários e branqueamento de capitais. Os montantes alegadamente perdidos para o Estado grego e para a União Europeia ultrapassam um total acumulado de 250 milhões de euros.

