Donald Trump parece assumir a veracidade da isenção acordada entre o presidente Pedro Sánchez e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, e ameaçou Espanha com um novo acordo comercial para o obrigar a contribuir mais para a Aliança Atlântica.

"São o único país que não vai pagar tudo, vão manter-se nos 2%. A economia deles está a ir muito bem, mas pode implodir se algo de mau acontecer", disse o presidente republicano na conferência de imprensa após o final da cimeira militar.

Trump, que disse "adorar" Espanha, ameaçou o país europeu com um potencial pacto económico: "Vamos negociar um acordo comercial com Espanha: vamos obrigá-los a pagar o dobro. Eles estão a ir um pouco por conta própria, mas no final vão ter de pagar. É injusto", sublinhou.

Para já, nenhum membro do Executivo de Washington reiterou as palavras de Trump, pelo que não se sabe se as intenções do presidente são premeditadas e acordadas com a sua equipa ou fruto de um improviso durante a conferência de imprensa.

Antes da cimeira de Haia, Pedro Sánchez disse à Aliança que Espanha não tenciona aumentar as despesas militares para 5% do PIB, garantindo que é possível cumprir os objetivos acordados com os outros aliados com uma despesa de defesa de 2,1%.

Rutte: "Eles pensam que podem atingir o objetivo com 2,1%"

O antigo ministro holandês e atual chefe da NATO foi particularmente ambíguo durante toda a cimeira militar, esquivando-se à questão espanhola. Isto quebrou a unidade dos 32 membros da NATO em plena cimeira e provocou a adesão da Eslováquia e da Bélgica às queixas espanholas sobre o aumento das despesas para 5% do PIB.

O episódio começou, em primeiro lugar, com a publicação de uma carta em que se afirmava que o acordo daria a Espanha "a flexibilidade para determinar os seus recursos soberanos para atingir os objetivos e os recursos anuais necessários do seu PIB". Mas Rutte negou , ao longo de toda a cimeira, que Espanha tivesse essa garantia, provocando uma batalha político-mediática para determinar quem estava a dizer a verdade: o secretário-geral ou o primeiro-ministro espanhol.

Finalmente, durante a conferência de imprensa que antecedeu o discurso de Trump, Rutte afirmou: "Concordamos que não estamos: (Espanha) acredita que pode atingir o objetivo com 2,1%; a NATO diz que tem de ser 3,5% como todos os outros. Todos os aliados irão apresentar relatórios sobre a forma como estão a atingir os objetivos. Veremos em 2029.

A oposição, da esquerda à direita, não acredita em Sánchez

O presidente do Partido Popular e líder da oposição, Alberto Núñez Feijoo, que chegou a pedir a demissão do líder socialista após o seu regresso da cimeira, manteve as suas críticas na quarta-feira: "A farsa acabou. Sánchez assinou os 5%", publicou no X.

A direita espanhola tem vindo a usar uma pinça política com o seu pólo oposto no Congresso, o Podemos, de esquerda. A sua secretária-geral, Ione Belarra, atacou duramente a primeira vice-presidente, María Jesús Montero, durante a habitual sessão de controlo das quartas-feiras no hemiciclo.

"As mentiras têm pernas muito curtas (...) Hoje, na cimeira da NATO, vai assinar a maior traição à classe trabalhadora deste país desde que Zapatero aceitou as políticas de austeridade há uma década (...) Que se lixe a NATO; que se lixe o Trump", rematou a política de La Rioja.

Sánchez citou o excerto chave da carta, que também foi assinada por Rutte, para defender a validade das despesas concedidas a Espanha. O líder socialista alcança um novo objetivo político, na sua opinião, e desvia da conversa pública espanhola , durante três dias, os problemas internos do seu partido, cortados pela corrupção de Santos Cerdán e José Luis Ábalos, antigos pesos pesados do PSOE.

O líder socialista garantiu, durante a sua própria conferência de imprensa em Haia, que gastar 2,1% do PIB em defesa é "suficiente, realista e compatível" com as despesas sociais em Espanha; uma crítica comum aos seus antigos parceiros de coligação no Podemos, de cujos votos precisa, entre outros grupos políticos, para fazer aprovar qualquer projeto de lei. "Depois desta cimeira, ganha a NATO, ganha Espanha, ganha a segurança e o Estado social", concluiu Pedro Sánchez.