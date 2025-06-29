Benefícios fiscais de Trump avançam no Senado após votação apertada

PUBLICIDADE

Os republicanos do Senado, que votaram numa sessão tensa no final do dia de sábado, ultrapassaram por pouco uma etapa processual fundamental, numa altura em que se desdobram em esforços para avançar com o pacote de reduções fiscais, cortes nas despesas e aumento dos fundos de deportação propostos por Donald Trump até 4 de julho.

O resultado, 51-49, veio depois de uma noite tumultuosa com o vice-presidente JD Vance no Capitólio para quebrar um potencial empate. As cenas mais tensas ocorreram no hemiciclo quando a votação foi interrompida, arrastando-se por mais de três horas, enquanto os senadores que se opunham se reuniam para negociar e tinham reuniões privadas fora do hemiciclo. No final, dois republicanos opuseram-se à moção, juntando-se aos democratas.

Os republicanos estão a usar as suas maiorias no Congresso para afastar a oposição democrata, mas têm deparado com uma série de contratempos políticos. Nem todos os deputados do Partido Republicano estão de acordo com as propostas para reduzir as despesas com o Medicaid, os vales de alimentação e outros programas sociais como forma de ajudar a cobrir os cerca 3,8 mil milhões de dólares em benefícios fiscais.

"Chegou a hora de concluir esta legislação", disse o líder da maioria no Senado, John Thune.

Críticas crescentes, mas líderes do Partido Republicano determinados

Antes da chamada nominal, a Casa Branca divulgou uma declaração de política administrativa dizendo que "apoia fortemente a aprovação" do projeto de lei. O próprio Trump esteve no seu campo de golfe na Virgínia, no sábado, com os senadores do Partido Republicano a fazerem publicações nas redes sociais sobre a visita.

Mas, ao cair da noite, Trump atacou os resistentes, ameaçando fazer campanha contra um republicano, o senador Thom Tillis, da Carolina do Norte, que anunciou não poder apoiar o projeto de lei devido aos graves cortes no Medicaid que, segundo ele, deixariam muitos sem cuidados de saúde no seu estado. Tillis e o senador Rand Paul, do Kentucky, votaram contra. Trump fez vários telefonemas na Sala Oval na noite de sábado, de acordo com uma pessoa familiarizada com as discussões, que não estava autorizada a falar publicamente e falou sob condição de anonimato.

A pressão estava a aumentar de todos os lados - Elon Musk criticou o pacote novamente, considerando-o "totalmente insano e destrutivo".

O "New Big Beautiful Bill Act" foi publicado pouco antes da meia-noite de sexta-feira, e espera-se que os senadores debatam e apresentem emendas durante toda a noite nos próximos dias. Se o Senado conseguir aprová-lo, o projeto voltará à Câmara para uma última ronda de votações antes de chegar à Casa Branca.

Momento decisivo para o Partido Republicano

Com as estreitas maiorias republicanas na Câmara e no Senado, os líderes precisam da adesão de quase todos os congressistas. Segundo uma nova análise do Gabinete do Orçamento do Congresso, que não é partidário, o projeto de lei aumentaria em 11,8 milhões o número de pessoas sem seguro de saúde até 2034.

O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, de Nova Iorque, afirmou que os republicanos revelaram o projeto de lei "na calada da noite" e que estão a apressar-se a terminá-lo antes de o público saber o que contém. Schumer forçou imediatamente a leitura integral do texto no Senado, o que demoraria horas.

A sessão do fim de semana pode ser um momento decisivo para o partido de Trump, que investiu grande parte do seu capital político no seu plano de política interna. Trump está a pressionar o Congresso para que o conclua e tem admoestado os "grandstanders" entre os resistentes do Partido Republicano para que se alinhem.

"Esta noite assistimos a uma GRANDE VITÓRIA no Senado com o 'GRANDE, GRANDE, BONITO PROJETO DE LEI'", escreveu Trump nas suas redes sociais após a votação de sábado, agradecendo aos principais senadores do Partido Republicano.

Um fim de semana à espera

A legislação é uma série ambiciosa mas complicada de prioridades do Partido Republicano. No essencial, tornaria permanentes muitos dos benefícios fiscais do primeiro mandato de Trump que, de outra forma, expirariam no final do ano se o Congresso não atuasse, resultando num potencial aumento de impostos para os americanos. O projeto de lei acrescentaria novos benefícios, incluindo a não tributação das gorjetas, e afetaria 350 mil milhões de dólares à segurança nacional, incluindo à agenda de deportações em massa de Trump.

Mas os cortes no Medicaid, nas senhas de alimentação e nos investimentos em energia verde, que um dos principais democratas, o senador Ron Wyden, do Oregon, disse que seria uma "sentença de morte" para as indústrias eólica e solar dos Estados Unidos, também estão a causar dissidência nas fileiras do Partido Republicano.

Os republicanos estão a contar com as reduções para compensar a perda de receitas fiscais, mas alguns congressistas afirmam que os cortes vão longe demais, sobretudo para as pessoas que recebem cuidados de saúde através do Medicaid. Entretanto, os conservadores, preocupados com a dívida do país, estão a insistir em cortes mais acentuados.

O presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, mandou os seus colegas para casa durante o fim de semana, com planos para que estejam prontos para regressar a Washington.