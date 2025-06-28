PUBLICIDADE

A República Democrática do Congo (RD Congo) e o Ruanda assinaram na sexta-feira um acordo de paz mediado pelos Estados Unidos (EUA) com o objetivo de pôr fim a décadas de conflito mortal no leste da RD Congo e facilitar o acesso americano a minerais essenciais na região.

"Hoje, a violência e a destruição chegam ao fim e toda a região inicia um novo capítulo de esperança e oportunidade, harmonia, prosperidade e paz", afirmou o presidente dos EUA, Donald Trump, numa reunião na Casa Branca com os ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países.

O Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, falou de "um momento importante após 30 anos de guerra".

O leste da RD Congo tem sido assolado por conflitos desde a década de 1990, com mais de 100 grupos armados a operar na região. Pensa-se que muitos deles são apoiados pelo vizinho Ruanda. A violência já custou milhões de vidas e deslocou inúmeros civis.

O acordo contém disposições sobre a integridade territorial, a proibição das hostilidades e a desvinculação, desarmamento e integração condicional dos grupos armados não estatais.

Embora o acordo de paz seja visto como um marco diplomático, os especialistas mantêm-se cautelosos. Um vasto grupo rebelde afirmou que o acordo não se aplica a ele, o que suscita preocupações quanto ao impacto imediato no terreno.

Questionado na Sala Oval sobre a possibilidade de violações do acordo, Trump disse que não pensava que isso pudesse acontecer, mas também advertiu para "sanções muito severas, financeiras e outras", caso isso acontecesse.

Alguns congoleses veem o acordo como uma oportunidade para os EUA adquirirem minerais essenciais necessários para a tecnologia, depois de o governo congolês ter pedido apoio a Trump para combater os rebeldes.

Trump deu prioridade à obtenção de minerais essenciais no meio da crescente competição com a China pela influência económica e estratégica em África.