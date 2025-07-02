Após a chamada guerra dos doze dias entre Israel e o Irão, subsistem grandes ambiguidades e dúvidas sobre um futuro acordo nuclear iraniano e a manutenção das tréguas.

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"O fim das ameaças militares dos EUA é uma condição prévia para o reinício das conversações entre Teerão e Washington", avisou o chefe da diplomacia iraniana , Abbas Araghchi.

Rafael Grossi, diretor da agência atómica da ONU, avisou a comunidade internacional que "o Irão poderá retomar o enriquecimento de urânio dentro de algumas semanas".

Para o regime de Teerão, a confiança na agência nuclear da ONU está agora quebrada, como disse o presidente da república islâmica, Masud Pezeshkian, ao presidente francês Emmanuel Macron num telefonema.

O chefe de Estado iraniano criticou Rafael Grossi por não ter condenado os ataques aéreos israelo-americanos contra as instalações nucleares do Irão e alguns alvos militares convencionais. Ataques perpetrados "em violação da Carta das Nações Unidas e do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP)", disse Pezeshkian.

Imagens de satélite datadas de domingo, 29 de junho (alegadamente), mostram atividade na central atómica de Fordow, um dos principais centros de enriquecimento de urânio. As sequências mostram escavadoras e pessoas (provavelmente técnicos) a trabalhar em torno das grandes aberturas dos sistemas de ventilação do sítio subterrâneo.

As fotografias foram tiradas por satélites da Maxar Technologies (uma empresa privada norte-americana) que, em 2022, detetou o destacamento invulgar de tropas russas ao longo da fronteira com a Ucrânia.

Fordow foi atingido por cargas de profundidade (Mop) lançadas por bombardeiros B2 da Força Aérea dos EUA.

Apenas algumas horas antes, as autoridades de Teerão tinham recusado o acesso dos observadores da ONU às instalações: "Como pensam que podemos garantir a sua segurança, quando as nossas instalações pacíficas foram alvo de ataques até há poucos dias?", declarou um porta-voz da diplomacia iraniana, não sem uma certa ironia.

Efeitos pouco claros da guerra dos doze dias

Embora os israelitas e os Estados Unidos a considerem "breve", para os dirigentes de Teerão o conflito continua essencialmente por resolver, apesar do cessar-fogo.

Vale a pena recordar que 935 iranianos perderam a vida nos ataques, entre os quais algumas centenas de civis.

Enquanto para o primeiro-ministro israelita Benyamin Netanyahu existem "amplas oportunidades regionais" de estabilização após a guerra dos doze dias, as circunstâncias objectivas traçam perspectivas menos optimistas.

Segundo Raffaele Marchetti, diretor do Centro de Estudos Internacionais e Estratégicos da Universidade Luiss de Roma, a liderança de Teerão opõe-se ao verdadeiro objetivo estratégico final de Israel e dos EUA, que não é apenas o de um Irão desnuclearizado.

Netanyahu apresenta a questão da aniquilação do programa atómico do Irão como uma questão de segurança nacional israelita. "Claro! Mas, fundamentalmente, para um estudioso das relações internacionais, é antes uma tentativa de reforçar e consolidar a hegemonia regional de Israel", diz Marchetti: "Hegemonia significa que se é a potência sem rival no contexto internacional e, por isso, todos os outros países se curvam mais ou menos à sua vontade.

Em vez disso, o objetivo estratégico de Teerão seria um equilíbrio de poder regional baseado na dissuasão nuclear mútua.

"Não é de todo surpreendente que o Irão tenha iniciado um processo de desenvolvimento nuclear, mas aqui temos de ser um pouco cautelosos, pelo menos formalmente. O Irão, ao contrário de Israel, sempre aderiu ao tratado de não-proliferação nuclear", diz Marchetti.

Por conseguinte, é difícil chegar a um acordo entre as partes sem que uma delas ceda.

É por isso que só a queda do regime dos ayatollahs poderá resolver a questão a longo prazo, calculam Israel e os Estados Unidos.

O Irão teme a hegemonia regional de Israel

Israel, que não reconheceu oficialmente a posse de armas atómicas, não adere ao Tratado de Não Proliferação Nuclear, ao contrário do Irão, que o assinou em 1970, no tempo do Xá, Mohammad Reza Pahalavi.

Nessa altura, Teerão era um dos três pilares, juntamente com Israel e a Turquia, dos equilíbrios pró-ocidentais e anti-soviéticos na região atualmente designada por "Médio Oriente alargado": incluindo também o Cáucaso e a Ásia Central.

Naqueles anos, antes da revolução clerical xiita de 1979, Ancara, Teerão e Telavive mantinham relações políticas e militares cordiais, baseadas em interesses estratégicos convergentes.

Hoje, o Irão inscreve na sua Constituição a necessidade de destruir Israel.

Nem Israel nem o Irão têm doutrinas nucleares militares oficiais, porque o primeiro não reconhece que possui um arsenal nuclear, enquanto o segundo insiste em prosseguir um programa atómico exclusivamente civil.

Israel não admite nem nega possuir armas atómicas; é a chamada doutrina da ambiguidade estratégica deliberada: um Estado mantém os potenciais adversários na incerteza quanto à sua reação em caso de conflito.

De acordo com as estimativas de países terceiros, organizações internacionais e membros da comunidade científica, Israel possui um número indefinido de ogivas nucleares, entre 90 e 400.

A opção nuclear de Israel remonta a 1949, um ano após a sua fundação. Para a classe dirigente de então, reunida em torno do primeiro-ministro David Ben Gurion, a bomba atómica era a única solução para compensar a falta de profundidade estratégica de Israel, rodeado de países vizinhos, todos eles abertamente hostis na altura.

Os Estados Unidos não apoiaram esta opção estratégica. Seria a França da Quarta República, e do governo socialista de Guy Mollet (SFIO), que colaboraria com o Estado recém-fundado no Médio Oriente, fornecendo o apoio tecnológico necessário.

O General de Gaulle abrandaria a cooperação nuclear francesa com Israel a partir de 1961, até à sua total interrupção após a Guerra dos Seis Dias, em 1967.

Embora não exista uma doutrina oficial sobre a utilização da força atómica, na realidade, para Israel, a arma nuclear "é a arma suprema. Estamos em total dissuasão, não foi utilizada nem mesmo em 1973 (quando Israel arriscou o colapso militar face à ofensiva síria e egípcia) na Guerra do Yom Kippur", afirma David Rigoulet-Roze, um académico do Médio Oriente no Iris, o Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas com sede em Paris.

O sistema de defesa de Israel interceta os mísseis disparados pelo Irão contra Telavive. 9 de junho de 2025 Leo Correa/Copyright 2025 The AP All rights reserved

O poder nuclear israelita e a procura da ambiguidade estratégica

É por isso que, apesar da deliberada ambiguidade estratégica, uma coisa é certa: "de acordo com a doutrina de décadas do antigo primeiro-ministro conservador Menachem Begin, o Estado judeu não tolera, até ao uso da força, a existência de outras potências nucleares na região".

De facto, em 1981, aviões de combate israelitas atacaram e destruíram o reator nuclear iraquiano de Osirak, oficialmente destinado a uso civil, que tinha sido desenvolvido com o apoio da França do presidente Valéry Giscard d'Estaing e do primeiro-ministro Jaques Chirac.

Para os serviços de segurança israelitas, a ação justificava-se porque o reator poderia ser convertido para a produção de plutónio.

Em 2007, os jatos israelitas também atacaram os arredores de Der ez-Zor, na Síria, onde, segundo a Mossad, o regime de Assad estava a construir um reator nuclear com a ajuda da Coreia do Norte.

Atualmente, o equilíbrio de forças e as relações político-diplomáticas mudaram a favor de Israel: o Egito e a Jordânia reconheceram o Estado judaico, a Síria (efetivamente desmembrada) já não está em posição de causar qualquer dano e o Líbano não representa certamente uma ameaça existencial. Por outro lado, o Iraque de Saddam Hussein não passa agora de uma vaga recordação.

No entanto, a presença de uma força nuclear estratégica iraniana romperia o equilíbrio da não-proliferação numa região notoriamente instável: "O príncipe saudita Bin Salman disse que, no caso de uma força nuclear iraniana, a Arábia Saudita também perseguiria o átomo militar e, depois, haveria um potencial efeito dominó com a Turquia e o Egito a sentirem-se compelidos a equiparem-se com armas atómicas", conclui Rigoulet-Roze.

"Era isto que se pretendia evitar com o acordo nuclear com o Irão, assinado em 2015 pela UE, Reino Unido, Alemanha, França, EUA, China e Rússia. E denunciado pelo presidente Trump em 2018".