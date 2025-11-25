Vídeo. Turquia: protesto em Istambul pede regresso à Convenção de Istambul

Centenas de pessoas juntaram-se em Istambul, na terça-feira, para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.
Muitos dirigiram-se à Praça Taksim, apesar do fecho de ruas, empunhando cartazes e exigindo melhor proteção para as mulheres na Turquia.
Manifestantes reiteraram o apelo para que o país volte à Convenção de Istambul, o tratado europeu que estabelece regras claras para prevenir abusos e apoiar sobreviventes.
Turquia ajudou a lançá-la em 2011, mas retirou-se mais tarde, decisão que gerou anos de críticas de organizações de direitos humanos. Ativistas dizem que a situação continua urgente.
Apontam o aumento das denúncias de violência e a falta de centros de apoio suficientes para mulheres que procuram segurança. Para muitos nas ruas, a mensagem era simples: a proteção tem de melhorar e as promessas têm de traduzir-se em ação.