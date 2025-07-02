O primeiro grande incêndio florestal do verão na Catalunha, registado na terça-feira na zona de Coscó, no município de Torrefeta i Florejacs (Lleida), causou duas vítimas mortais. Tratam-se de dois trabalhadores de uma quinta em Oliola, de 32 e 45 anos, que tentaram fugir das chamas de carro.

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O veículo onde seguiam ficou preso no solo, tendo as vítimas tentado fugir a pé. Acabaram, no entanto, por ser atingidas pelas chamas.

Os corpos foram encontrados pelos bombeiros durante a inspeção do perímetro afetado, junto a um banco. Estavam a cerca de 150 metros do carro, parcialmente cobertos por pedras, com as quais se pensa que se tentaram proteger. Os serviços de combate a incêndios definiram o fogo como um incêndio de sexta geração (violento e com a possibilidade de modificar a meteorologia do local onde está a arder).

O incêndio,** que já afetou mais de 6.500 hectares, embora nem todos tenham ardido completamente, começou por volta das 17h00 de segunda-feira e foi alimentado por ventos de até 125 quilómetros por hora. As chamas foram estabilizadas na segunda-feira às 22:37.

As condições meteorológicas provocaram um pirocumulus (um tipo de nuvem cumuliforme produzida pelo fogo ou pela atividade vulcânica). As equipas de combate ao fogo trabalharam durante toda a noite com cerca de trinta equipas para evitar a propagação do fogo, com o apoio dos agricultores da zona. O incêndio danificou vários edifícios: uma quinta e dois barracões em Renan, um celeiro e duas quintas em Cabanabona, outra quinta em Granollers e um edifício em Vilamajor.

Além disso, um bombeiro ficou ferido durante os trabalhos de combate ao incêndio ao ser atingido por uma telha de um palheiro. Foi tratado no Hospital Arnau de Vilanova e teve alta no dia seguinte.

A Proteção Civil desativou, às 23h11, as ordens de confinamento em vigor para o incêndio de Torrefeta e o incêndio de Sanaüja, este último já praticamente controlado. A principal hipótese sobre a origem do incêndio aponta para a utilização de maquinaria agrícola. O presidente da Generalitat, Salvador Illa, deslocou-se à zona na quarta-feira e suspendeu a sua agenda para acompanhar de perto a evolução do incêndio.