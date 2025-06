PUBLICIDADE

O Egito bloqueou na quinta-feira os ativistas que planeavam participar numa marcha para Gaza, impedindo-os de chegar à fronteira e de desafiar o bloqueio israelita à ajuda humanitária ao enclave, antes do início da marcha.

As autoridades egípcias e os ativistas disseram que dezenas de pessoas que planeavam marchar pela Península do Sinai foram deportadas, mas os organizadores disseram que não tinham planos para cancelar o evento.

Para chamar a atenção para a crise humanitária que aflige a população de Gaza, os manifestantes planearam durante meses uma marcha de cerca de 50 quilómetros desde a cidade de Arish até à fronteira egípcia com Gaza, no domingo, para "criar uma pressão moral e mediática internacional" para abrir a passagem de Rafah e levantar o bloqueio que tem impedido a entrada de ajuda.

Os manifestantes afirmaram que tentaram coordenar-se com as embaixadas egípcias nos vários países de onde provinham os participantes, mas as autoridades disseram que não tinham obtido autorização para a marcha.

Membros de um comboio humanitário com pelo menos 1.500 pessoas deslocam-se em direção a Gaza em Zawiya, na Líbia, 10 de junho de 2025 AP

As autoridades deportaram mais de três dúzias de ativistas, na sua maioria portadores de passaportes europeus, à chegada ao Aeroporto Internacional do Cairo nos últimos dois dias, disse um funcionário egípcio na quinta-feira.

O funcionário disse que os ativistas pretendiam viajar para o norte do Sinai "sem obter as autorizações necessárias".

O impasse exerceu pressão sobre os países de origem dos ativistas, que receiam ver os seus cidadãos detidos.

Um funcionário diplomático francês disse que a França está em "contacto estreito" com as autoridades egípcias sobre os cidadãos franceses a quem foi recusada a entrada no Egito ou detidos, para assegurar a "proteção consular".

Os participantes arriscavam-se a ser detidos por manifestações não autorizadas em zonas sensíveis como a Península do Sinai, acrescentou o mesmo responsável.

O funcionário falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a falar publicamente sobre este assunto diplomático sensível.

Sensibilidades e segurança

O Egito denunciou publicamente as restrições à entrada de ajuda em Gaza e apelou repetidamente ao fim da guerra. Afirmou que o lado egípcio da passagem de Rafah continua aberto, mas o acesso à Faixa de Gaza está bloqueado desde que Israel se apoderou do lado palestiniano da fronteira no âmbito da guerra contra o Hamas, que teve início em outubro de 2023.

No entanto, há anos que as autoridades reprimem os dissidentes e os ativistas quando as suas críticas tocam nos laços políticos e económicos do Cairo com Israel, uma questão sensível nos países vizinhos onde os governos mantêm relações diplomáticas com Israel, apesar da ampla simpatia da opinião pública pelos palestinianos.

O Egito já tinha avisado que só as pessoas que obtivessem autorização seriam autorizadas a percorrer o itinerário da marcha, reconhecendo que tinha recebido "numerosos pedidos e inquéritos".

Palestinianos transportam sacos com alimentos e pacotes de ajuda humanitária entregues pela Fundação Humanitária de Gaza em Rafah, 11 de junho de 2025 AP

"O Egito tem o direito de tomar todas as medidas necessárias para preservar a sua segurança nacional, incluindo a regulação da entrada e circulação de indivíduos no seu território, especialmente em áreas fronteiriças sensíveis", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros num comunicado na quarta-feira.

Israel Katz, o ministro da defesa israelita, referiu-se ontem aos manifestantes como "jihadistas" e apelou ao Egito para que os impeça de chegar à fronteira com Gaza.

Os manifestantes "põem em perigo o regime egípcio e constituem uma ameaça para todos os regimes árabes moderados da região", disse.

A marcha estava marcada para começar poucos dias depois de uma grande caravana, que segundo os organizadores incluía milhares de ativistas, ter atravessado por terra o Norte de África até ao Egito.

Manifestantes detidos no Cairo

Segundo ativistas e advogados, as detenções e deportações começaram na quarta-feira, sem que as autoridades egípcias tenham dado qualquer razão explícita aos detidos.

A advogada argelina Fatima Rouibi escreveu no Facebook que argelinos, incluindo três advogados, foram detidos no aeroporto na quarta-feira, antes de serem libertados e finalmente deportados de volta para Argel na quinta-feira.

Bilal Nieh, um ativista tunisino que vive na Alemanha, disse que foi deportado juntamente com outras sete pessoas do norte de África que também têm passaportes europeus.

Pessoas participam numa manifestação de apoio aos palestinianos em Gaza na cidade de Ramallah, na Cisjordânia, a 12 de junho de 2025. AP

Os organizadores do evento afirmaram, em comunicado, que receberam informações de que pelo menos 170 participantes foram atrasados ou detidos no Cairo.

Os organizadores afirmaram que seguiram os protocolos estabelecidos pelas autoridades egípcias, reuniram-se com elas e instaram-nas a permitir a entrada dos participantes na marcha no país.

"Estamos ansiosos por fornecer qualquer informação adicional que as autoridades egípcias necessitem para garantir que a marcha continue pacificamente, como planeado, até à fronteira de Rafah", afirmaram em comunicado.

A Marcha Global para Gaza é a mais recente iniciativa da sociedade civil para a entrada de alimentos, combustível, material médico e outras ajudas em Gaza.

Israel impôs um bloqueio total em março, numa tentativa de pressionar o Hamas a desarmar e a libertar os reféns feitos no ataque de 7 de outubro de 2023 que desencadeou a atual guerra em Gaza.

No mês passado, aliviou ligeiramente as restrições, permitindo a entrada de ajuda limitada, mas os peritos alertam para o facto de as medidas serem muito insuficientes.

Os peritos em segurança alimentar alertam para o facto de a Faixa de Gaza poder vir a passar fome se Israel não levantar o bloqueio e não puser termo à sua campanha militar.

Cerca de meio milhão de palestinianos enfrentam a possibilidade de passar fome e um milhão de outros mal conseguem obter alimentos suficientes, de acordo com as conclusões da Classificação Integrada das Fases de Segurança Alimentar (IPC), uma importante autoridade internacional.

Israel rejeitou as conclusões, afirmando que as previsões anteriores do IPC se tinham revelado infundadas.