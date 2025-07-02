Trump diz que Israel chegou a acordo sobre os termos de um cessar-fogo de 60 dias em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na terça-feira que Israel chegou a acordo sobre os termos de um cessar-fogo de 60 dias em Gaza e avisou o Hamas para aceitar o acordo antes que as condições se agravem.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Trump anunciou o desenvolvimento enquanto se prepara para receber o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu para conversações na Casa Branca na segunda-feira.

O presidente norte-americano tem vindo a aumentar a pressão sobre o governo israelita e o Hamas para que seja negociado um cessar-fogo e um acordo sobre os reféns, pondo fim à guerra em Gaza.

"Os meus representantes tiveram hoje uma longa e produtiva reunião com os israelitas sobre Gaza. Israel concordou com as condições necessárias para finalizar o cessar-fogo de 60 dias, durante o qual trabalharemos com todas as partes para acabar com a guerra", escreveu Trump num post no Truth Social.

"Espero, para o bem do Médio Oriente, que o Hamas aceite este acordo, porque a situação não vai melhorar - SÓ VAI PIORAR", acrescentou.

A promessa de Trump de que esta é a sua melhor e última oferta pode encontrar um público cético no Hamas. Mesmo antes de expirar o mais longo cessar-fogo da guerra, em março, Trump emitiu repetidamente ultimatos dramáticos para pressionar o Hamas a concordar com pausas mais longas nos combates, que permitiriam a libertação de mais reféns e o regresso de mais ajuda à população civil de Gaza.

Trump considera o momento atual como um potencial ponto de viragem no conflito que já matou mais de 56.000 palestinianos em ataques israelitas ao enclave. A guerra começou a 7 de outubro de 2023, depois de os militantes do Hamas terem realizado um ataque ao sul de Israel, que causou cerca de 1.200 mortos.

Ali Al-Aimawi assiste ao funeral dos seus familiares, mortos num bombardeamento israelita em Al-Zawaideh, Deir al-Balah, Faixa de Gaza, na terça-feira, 1 de julho de 2025 Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

O Hamas ainda é capaz de desferir golpes fatais contra as forças israelitas, mas Washington considera que o grupo sofreu baixas significativas, uma vez que as suas capacidades de comando e controlo centralizado se deterioraram ao longo dos quase 21 meses de ofensiva israelita.

Além disso, o principal apoiante do Hamas, o Irão, foi gravemente atingido no mês passado, após 12 dias de ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o programa nuclear de Teerão, que ambos os países afirmam ter "obliterado".

O ministro israelita dos Assuntos Estratégicos, Ron Dermer, esteve em Washington na terça-feira para conversar com altos funcionários da administração para discutir um potencial cessar-fogo em Gaza, o Irão e outros assuntos. Na terça-feira, Trump reiterou a sua esperança de conseguir um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas na próxima semana.

Questionado pelos jornalistas sobre se é necessária mais pressão para pressionar Netanyahu a conseguir um acordo de cessar-fogo, Trump disse que o primeiro-ministro israelita estava pronto para chegar a um consenso.

"Ele quer", disse Trump, "acho que teremos um acordo na próxima semana".

Uma rapariga palestiniana em cima dos escombros da casa da família Al-Aimawi que foi destruída por ataques aéreos israelitas em Al-Zawaideh, Faixa de Gaza, terça-feira, 1 de j Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

As conversações entre Israel e o Hamas têm-se desmoronado repetidamente devido a um dos principais pontos de fricção - o fim permanente da guerra como parte de um acordo de cessar-fogo. Netanyahu tem afirmado regularmente que um acordo de cessar-fogo, por mais longo que seja, não porá fim à guerra.

O dirigente israelita sublinhou que a guerra em Gaza só terminará com a concretização dos objetivos de Israel, nomeadamente a destruição do Hamas, a expulsão dos seus dirigentes e a sua dissolução total, o que o grupo rejeita.

Cerca de 50 reféns permanecem na Faixa de Gaza sob o cativeiro do Hamas, acreditando-se que menos de metade estejam vivos. O Hamas afirma estar disposto a libertar todos os reféns em troca da retirada total das tropas israelitas e do fim da guerra em Gaza.