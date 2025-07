Trégua pode estar perto mas dilema continua: quem governará Gaza no pós-guerra?

PUBLICIDADE

À medida que as negociações indiretas entre Israel e o Hamas se aproximam de uma fase crítica em Doha, e o presidente dos EUA, Donald Trump, espera anunciar um acordo final de cessar-fogo esta semana, surge um dilema central que vai para além dos termos da trégua e da troca de reféns: quem irá governar a Faixa de Gaza depois da guerra?

Esta questão, que se sobrepôs aos pormenores dos acordos de segurança e humanitários, mostra que o verdadeiro desafio não reside apenas no fim das operações militares, mas na determinação da identidade da autoridade política que irá gerir os assuntos de mais de dois milhões de palestinianos exaustos pela guerra e pela destruição.

Um acordo é possível... mas a incógnita política é maior

Enquanto Benjamin Netanyahu visita Washington para se encontrar com Donadl Trump, há cada vez mais indícios de que as negociações para um cessar-fogo estão a progredir. As negociações em Doha estão a centrar-se nos pormenores da implementação e na troca de prisioneiros e reféns, num clima de otimismo americano cauteloso. Trump moderou o discurso, dizendo apenas que: "Há uma boa hipótese de chegar a um acordo".

No entanto, para além da linguagem do otimismo diplomático, estes esforços esbarram num sólido muro político: a ausência de um partido aceitável a nível internacional e local para assumir a administração de Gaza após a trégua.

Hamas está fora da equação

Israel deixou claro que não aceita a permanência do Hamasno poder ou em Gaza, considerando esse facto uma "linha vermelha". Para o governo israelita, qualquer acordo que consagre o domínio do movimento na Faixa de Gaza é um "fracasso estratégico". Do lado árabe, Estados centrais como o Egito, a Jordânia e a Arábia Saudita não parecem dispostos a apoiar o regresso do Hamas ao poder, sobretudo tendo em conta a distância ideológica e organizacional entre o grupo e estes países.

Mas retirar o Hamas de cena não abre automaticamente a porta a alternativas claras.

Autoridade Palestiniana: ausente de corpo e de legitimidade

A Autoridade Palestiniana (AP), que é teoricamente a representante legítima do povo palestiniano, parece praticamente impensável como opção para assumir o controlo de Gaza após as tréguas.

Em primeiro lugar, porque está fisicamente ausente de Gaza desde 2007, sem que nenhum dos seus altos funcionários, incluindo o presidente Mahmoud Abbas ou qualquer chefe de governo, tenha posto os pés naquele território desde a separação.

Em segundo lugar, Israel opõe-se a que a Autoridade Palestiniana assuma o controlo do enclave, considerando as suas políticas "fracas" e incapazes de controlar a situação no terreno.

Além disso, o projeto de regresso da autoridade a Gaza enfrenta a rejeição de várias fações palestinianas, e mesmo de segmentos populares que passaram a considerá-la como parte da equação de divisão e obstrução política que se arrasta há mais de 18 anos.

Washington propõe "outros partidos palestinianos". A quem se refere?

Na sua retórica, a administração norte-americana fala da necessidade de confiar a administração de Gaza a "outros partidos palestinianos", para além do Hamas e da Autoridade Palestiniana, mas evita especificar esses partidos.

A ambiguidade da posição americana reflete a ausência de um conceito prático que possa ser aplicado no terreno, tendo em conta uma realidade de segurança complexa, um tecido social frágil e a falta de confiança dos próprios palestinianos.

O papel árabe e internacional

A possibilidade de enviar para Gaza uma força árabe ou internacional para supervisionar a gestão da fase de transição foi levantada em fases anteriores, mas não há clareza sobre a natureza dessa força e os seus poderes. Seria apenas de segurança ou teria poderes políticos e administrativos? Teria aceitação popular num setor esgotado por guerras e intervenções estrangeiras?

Além disso, de acordo com as fugas de informação nos círculos de decisão, Israel não tenciona retirar-se completamente de Gaza após as tréguas. Manterá uma presença de segurança em Rafah e exigirá que a passagem seja sujeita à supervisão direta egípcio-israelita, o que, na prática, significa que o Estado hebreu continuará a controlar as entradas e saídas da Faixa e a enfraquecer qualquer autoridade palestiniana que aí se estabeleça.

Povo ausente do processo

Perante esta complexidade, o povo palestiniano de Gaza continua a ser a parte mais fraca, apesar de ser a mais afetada. Não foram consultados sobre o seu destino, nem lhes foi apresentada qualquer visão do pós-guerra. Os palestinianos no terriório vivem atualmente entre os escombros das suas casas, a dor da perda e a ausência de um horizonte. Alguns observadores colocam a seguinte questão: Será possível construir um futuro para Gaza sem uma visão política que emane do seu povo? Será que a comunidade internacional aceita a imposição de uma nova autoridade pelo poder do consenso externo e não pela legitimidade popular?

Apesar do acordo iminente sobre um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, o dilema do pós-guerra em Gaza permanece aberto a cenários incertos.

A recusa do Hamas, a falta de confiança na Autoridade Palestiniana e a relutância das partes regionais e internacionais em oferecer um modelo de governação alternativo colocam a questão fundamental: quem governará Gaza?

Não se trata apenas de um pormenor político, mas de uma condição crucial para a estabilidade ou de uma receita para que a situação volte a explodir.

Até nova ordem, o enclave palestiniano continua sem um caminho claro para o futuro, governado por uma trégua temporária, um conflito aberto e uma legitimidade ausente.