O ministro russo de Transportes, Roman Starovoit, foi encontrado morto perto de Moscovo esta segunda-feira, poucas horas depois de o presidente Vladimir Putin o ter demitido após interrupções massivas do espaço aéreo civil russo causadas por ataques de drones ucranianos.

De acordo com relatos da imprensa russa, uma arma foi encontrada perto do corpo de Starovoit, suspeitando-se que tenha sido um aparente suicídio. No entanto, nenhuma informação oficial sobre a causa da morte foi divulgada até ao momento.

Na segunda-feira, o Kremlin não forneceu detalhes específicos ou razões para a demissão de Starovoit, que tinha sido governador da região russa de Kursk antes de ser nomeado ministro dos Transportes em maio de 2024.

No entanto, a demissão ocorreu depois de quase 300 voos terem sido suspensos nos principais aeroportos no último fim de semana devido ao mais recente ataque de drones ucranianos.

No sábado e no domingo, 485 voos acabaram por ser cancelados, de acordo com a agência federal de aviação russa, Rosaviatsiya.

No total, desde a madrugada de sábado até à manhã de segunda-feira, cerca de 1900 voos sofreram atrasos devido ao que a agência designou por "restrições do espaço aéreo impostas aos aeroportos da Rússia central".

O jornal Komersant, controlado pelo Kremlin, informou que as perturbações custaram às companhias aéreas mais de 200 mil euros.

Ataques de drones da Ucrânia contra a Rússia

Enquanto a Rússia intensificou os seus ataques aéreos contra civis ucranianos e infraestruturas residenciais e energéticas, Kiev tem como alvo as instalações militares e as infraestruturas de guerra russas.

No sábado, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia afirmou que as forças ucranianas atacaram a base aérea de Borisoglebsk, na região russa de Voronezh. Acredita-se que Borisoglebsk seja a base dos caças russos Su-34, Su-35S e Su-30SM.

O Kremlin informou que a defesa aérea russa abateu oito drones ucranianos que se dirigiam para Moscovo no final do domingo, de um total de 90 UAVs que passaram a noite sobre o território russo, o Mar Negro e a Crimeia anexada à Rússia.

A maioria foi abatida sobre as regiões fronteiriças perto da Ucrânia, mas três foram também destruídos sobre a região de Leninegrado, incluindo a capital regional São Petersburgo, disse o ministério no Telegram na segunda-feira.

A campanha de drones de Kiev já perturbou várias vezes as viagens aéreas civis na Rússia.

No início de maio, poucos dias antes do desfile do Dia da Vitória em Moscovo, drones ucranianos causaram enormes perturbações nos aeroportos de Moscovo, com 350 voos afectados.