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Enviado dos EUA satisfeito com resposta do Líbano à proposta de desarmamento do Hezbollah

Um combatente do Hezbollah ao lado de um drone armado durante um exercício de treino em Aaramta, no sul do Líbano, 21 de maio de 2023
Um combatente do Hezbollah ao lado de um drone armado durante um exercício de treino em Aaramta, no sul do Líbano, 21 de maio de 2023 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn com AP
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O mais recente conflito entre Israel e o Hezbollah começou um dia depois do ataque do Hamas ao sul de Israel, a 7 de outubro de 2023, e intensificou-se em setembro, deixando o grupo apoiado pelo Irão gravemente debilitado e com grande parte da sua liderança política e militar morta.

Um funcionário dos EUA revelou, esta segunda-feira, que estava satisfeito com a resposta do governo libanês a uma proposta de desarmamento do grupo militante Hezbollah, acrescentando que Washington está pronto para ajudar o país a sair da sua longa crise política e económica.

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O enviado dos EUA para o Líbano, Tom Barrack, falou aos jornalistas após um encontro com o presidente Joseph Aoun, afirmando que irá estudar a resposta de sete páginas apresentada pelo governo.

Barrack disse que os lados americano e libanês estão empenhados "em chegar a uma solução".

"O que o governo nos deu foi algo espetacular num período de tempo muito curto e de uma forma muito complicada", disse Barrack, durante uma conferência de imprensa no palácio presidencial a sul de Beirute.

Os seus encontros no Líbano ocorreram num contexto de receios de que a recusa do Hezbollah em desarmar-se imediatamente pudesse reacender o conflito com Israel, após a entrada em vigor de um acordo de cessar-fogo instável em novembro.

No mês passado, Barrack apresentou aos responsáveis libaneses uma proposta que visa desarmar o Hezbollah e avançar com algumas reformas para tentar tirar o Líbano da sua crise económica de quase seis anos, a mais severa da sua história moderna.

O presidente libanês Joseph Aoun, à direita, reúne-se com o embaixador dos EUA na Turquia e enviado especial para a Síria, Tom Barrack, em Baabda, a 7 de julho de 2025
O presidente libanês Joseph Aoun, à direita, reúne-se com o embaixador dos EUA na Turquia e enviado especial para a Síria, Tom Barrack, em Baabda, a 7 de julho de 2025 AP Photo

O colapso económico tem origem em décadas de corrupção e má gestão por parte da classe política libanesa.

Barrack afirmou que o Líbano deveria mudar da mesma forma que a Síria mudou, após a queda, em dezembro, do presidente Bashar al-Assad, que foi substituído por uma nova liderança que está a levar a cabo grandes reformas económicas.

Barrack afirmou que o presidente Donald Trump e os EUA estão prontos a ajudar o Líbano a mudar e que "se não quiserem mudar, não há problema. O resto da região está a avançar a grande velocidade", afirmou.

O armamento do Hezbollah tem sido um dos principais pontos de discórdia desde que Israel se retirou do sul do Líbano em 2000, pondo fim a uma ocupação de 18 anos.

As duas partes travaram uma guerra destrutiva em 2006 que terminou sem vencedor.

O mais recente conflito entre Israel e o Hezbollah iniciou-se um dia depois do ataque do Hamas ao sul de Israel, a 7 de outubro de 2023, e intensificou-se em setembro, deixando o grupo apoiado pelo Irão gravemente debilitado e com grande parte da sua liderança política e militar morta.

Apoiantes do Hezbollah marcham durante a Ashura, a comemoração muçulmana xiita que assinala a morte do Imã Hussein no século VII, em Beirute, a 6 de julho de 2025
Apoiantes do Hezbollah marcham durante a Ashura, a comemoração muçulmana xiita que assinala a morte do Imã Hussein no século VII, em Beirute, a 6 de julho de 2025 AP Photo

Desde a entrada em vigor de um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos em novembro, o Hezbollah pôs praticamente fim a toda a sua presença militar ao longo da fronteira com Israel, que insiste que o grupo deve desarmar-se em todo o Líbano.

Aoun disse, no domingo, que o número de tropas libanesas ao longo da fronteira com Israel aumentará para 10.000, acrescentando que apenas os soldados libaneses e as forças de paz da ONU estarão armados no lado libanês da fronteira.

No domingo à noite, horas antes da chegada de Barrack a Beirute, a força aérea israelita conduziu ataques no sul e no leste do Líbano, ferindo nove pessoas, segundo os meios de comunicação social estatais.

O exército israelita afirmou que os ataques atingiram infraestruturas do Hezbollah, depósitos de armas e lançadores de mísseis.

No domingo, o dirigente do Hezbollah Naim Kassem reiterou a recusa do grupo militante em depor as armas antes de Israel se retirar de todo o sul do Líbano e cessar a sua campanha de ataques aéreos.

Uma pessoa analisa a destruição após os ataques do exército israelita no subúrbio de Dahieh, em Beirute, a 6 de junho de 2025
Uma pessoa analisa a destruição após os ataques do exército israelita no subúrbio de Dahieh, em Beirute, a 6 de junho de 2025 AP Photo

O conflito entre o Hezbollah e Israel causou a morte de mais de 4.000 pessoas no Líbano e provocou uma destruição avaliada em 11 mil milhões de dólares (9 mil milhões de euros).

Em Israel, 127 pessoas, incluindo 80 soldados, foram mortas.

Desde o cessar-fogo de novembro, Israel levou a cabo centenas de ataques aéreos em diferentes partes do Líbano, matando cerca de 250 pessoas e ferindo mais de 600.

Israel mantém ainda cinco postos estratégicos no Líbano, dos quais se recusou a retirar no início do ano.

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