Enviado dos EUA satisfeito com resposta do Líbano à proposta de desarmamento do Hezbollah

Um funcionário dos EUA revelou, esta segunda-feira, que estava satisfeito com a resposta do governo libanês a uma proposta de desarmamento do grupo militante Hezbollah, acrescentando que Washington está pronto para ajudar o país a sair da sua longa crise política e económica.

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O enviado dos EUA para o Líbano, Tom Barrack, falou aos jornalistas após um encontro com o presidente Joseph Aoun, afirmando que irá estudar a resposta de sete páginas apresentada pelo governo.

Barrack disse que os lados americano e libanês estão empenhados "em chegar a uma solução".

"O que o governo nos deu foi algo espetacular num período de tempo muito curto e de uma forma muito complicada", disse Barrack, durante uma conferência de imprensa no palácio presidencial a sul de Beirute.

Os seus encontros no Líbano ocorreram num contexto de receios de que a recusa do Hezbollah em desarmar-se imediatamente pudesse reacender o conflito com Israel, após a entrada em vigor de um acordo de cessar-fogo instável em novembro.

No mês passado, Barrack apresentou aos responsáveis libaneses uma proposta que visa desarmar o Hezbollah e avançar com algumas reformas para tentar tirar o Líbano da sua crise económica de quase seis anos, a mais severa da sua história moderna.

O presidente libanês Joseph Aoun, à direita, reúne-se com o embaixador dos EUA na Turquia e enviado especial para a Síria, Tom Barrack, em Baabda, a 7 de julho de 2025 AP Photo

O colapso económico tem origem em décadas de corrupção e má gestão por parte da classe política libanesa.

Barrack afirmou que o Líbano deveria mudar da mesma forma que a Síria mudou, após a queda, em dezembro, do presidente Bashar al-Assad, que foi substituído por uma nova liderança que está a levar a cabo grandes reformas económicas.

Barrack afirmou que o presidente Donald Trump e os EUA estão prontos a ajudar o Líbano a mudar e que "se não quiserem mudar, não há problema. O resto da região está a avançar a grande velocidade", afirmou.

O armamento do Hezbollah tem sido um dos principais pontos de discórdia desde que Israel se retirou do sul do Líbano em 2000, pondo fim a uma ocupação de 18 anos.

As duas partes travaram uma guerra destrutiva em 2006 que terminou sem vencedor.

O mais recente conflito entre Israel e o Hezbollah iniciou-se um dia depois do ataque do Hamas ao sul de Israel, a 7 de outubro de 2023, e intensificou-se em setembro, deixando o grupo apoiado pelo Irão gravemente debilitado e com grande parte da sua liderança política e militar morta.

Apoiantes do Hezbollah marcham durante a Ashura, a comemoração muçulmana xiita que assinala a morte do Imã Hussein no século VII, em Beirute, a 6 de julho de 2025 AP Photo

Desde a entrada em vigor de um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos em novembro, o Hezbollah pôs praticamente fim a toda a sua presença militar ao longo da fronteira com Israel, que insiste que o grupo deve desarmar-se em todo o Líbano.

Aoun disse, no domingo, que o número de tropas libanesas ao longo da fronteira com Israel aumentará para 10.000, acrescentando que apenas os soldados libaneses e as forças de paz da ONU estarão armados no lado libanês da fronteira.

No domingo à noite, horas antes da chegada de Barrack a Beirute, a força aérea israelita conduziu ataques no sul e no leste do Líbano, ferindo nove pessoas, segundo os meios de comunicação social estatais.

O exército israelita afirmou que os ataques atingiram infraestruturas do Hezbollah, depósitos de armas e lançadores de mísseis.

No domingo, o dirigente do Hezbollah Naim Kassem reiterou a recusa do grupo militante em depor as armas antes de Israel se retirar de todo o sul do Líbano e cessar a sua campanha de ataques aéreos.

Uma pessoa analisa a destruição após os ataques do exército israelita no subúrbio de Dahieh, em Beirute, a 6 de junho de 2025 AP Photo

O conflito entre o Hezbollah e Israel causou a morte de mais de 4.000 pessoas no Líbano e provocou uma destruição avaliada em 11 mil milhões de dólares (9 mil milhões de euros).

Em Israel, 127 pessoas, incluindo 80 soldados, foram mortas.

Desde o cessar-fogo de novembro, Israel levou a cabo centenas de ataques aéreos em diferentes partes do Líbano, matando cerca de 250 pessoas e ferindo mais de 600.

Israel mantém ainda cinco postos estratégicos no Líbano, dos quais se recusou a retirar no início do ano.