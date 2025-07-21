O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghaei, revelou esta segunda-feira que se vai realizar uma reunião trilateral entre o Irão, a China e a Rússia para discutir o programa nuclear de Teerão, bem como o risco de reimposição de sanções.

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O encontro antecede as novas negociações nucleares com a França, a Alemanha e o Reino Unido - conhecidos como os países do E3 - agendadas para esta sexta-feira, em Istambul.

As três potências europeias, juntamente com a China e a Rússia, são as partes restantes de um acordo nuclear de 2015 que levantou as sanções ao Irão em troca de restrições ao seu programa nuclear.

O acordo começou a desfazer-se em 2018, quando os Estados Unidos, sob a presidência de Donald Trump, se retiraram do acordo e começaram a reimpor certas sanções.

Desde então, o Irão tem vindo a aumentar gradualmente as suas atividades nucleares, incluindo o enriquecimento de urânio até 60%, um passo à frente dos materiais nucleares para armas, ou 90% de enriquecimento de urânio.

Os países europeus ameaçaram acionar o mecanismo "snapback" do acordo de 2015, que permitiria a reimposição de sanções em caso de incumprimento por parte de Teerão.

A França, a Alemanha e o Reino Unido avisaram que o fariam se não houvesse progressos nas negociações nucleares até ao final de agosto.

Baghaei afirmou que o Irão está a "coordenar continuamente" com Pequim e Moscovo a forma de evitar o mecanismo snapback ou de "atenuar as suas consequências".

Não há planos para novas conversações com Washington

No domingo, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, declarou numa carta dirigida ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que as três nações europeias não têm "qualquer legitimidade jurídica, política e moral" para invocar tais mecanismos e acusou a França, a Alemanha e o Reino Unido de não cumprirem os compromissos assumidos no âmbito do acordo.

"As partes europeias têm sido culpadas e negligentes na implementação" do acordo nuclear, acrescentou Baghaei.

O presidente do Conselho de Segurança da ONU afirmou ainda que "não temos qualquer plano de conversações com a América, na situação atual".

As conversações de sexta-feira serão as primeiras desde o cessar-fogo que se seguiu a um conflito de 12 dias travado por Israel contra o Irão, em junho, e que levou os EUA a atacar três grandes instalações nucleares no Irão.

Cerca de 1.100 pessoas foram mortas no Irão, incluindo dezenas de comandantes militares e cientistas nucleares. Em Israel foram mortos 28 civis.

Há muito que o Irão afirma que as suas atividades nucleares se destinam a fins pacíficos.

"A ordem de trabalhos é clara: levantamento das sanções e questões relacionadas com o programa nuclear pacífico do Irão", disse Baghaei no seu briefing de segunda-feira.

Teerão tem sido um dos principais aliados da Rússia na sua guerra total contra a Ucrânia, fornecendo ao Kremlin os seus drones suicidas Shahed, produzidos internamente.