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Irão vai consultar Rússia e China antes das conversações nucleares de sexta-feira com os países europeus

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, fala numa reunião com diplomatas estrangeiros em Teerão, Irão, sábado, 12 de julho de 2025.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, fala numa reunião com diplomatas estrangeiros em Teerão, Irão, sábado, 12 de julho de 2025. Direitos de autor  Iranian Foreign Ministry, Hamid Forootan via AP
Direitos de autor Iranian Foreign Ministry, Hamid Forootan via AP
De Emma De Ruiter
Publicado a Últimas notícias
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O Irão, a China e a Rússia vão discutir as atividades nucleares de Teerão na terça-feira. Esta reunião decorre antes das conversações nucleares de sexta-feira com os países europeus.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghaei, revelou esta segunda-feira que se vai realizar uma reunião trilateral entre o Irão, a China e a Rússia para discutir o programa nuclear de Teerão, bem como o risco de reimposição de sanções.

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O encontro antecede as novas negociações nucleares com a França, a Alemanha e o Reino Unido - conhecidos como os países do E3 - agendadas para esta sexta-feira, em Istambul.

As três potências europeias, juntamente com a China e a Rússia, são as partes restantes de um acordo nuclear de 2015 que levantou as sanções ao Irão em troca de restrições ao seu programa nuclear.

O acordo começou a desfazer-se em 2018, quando os Estados Unidos, sob a presidência de Donald Trump, se retiraram do acordo e começaram a reimpor certas sanções.

Desde então, o Irão tem vindo a aumentar gradualmente as suas atividades nucleares, incluindo o enriquecimento de urânio até 60%, um passo à frente dos materiais nucleares para armas, ou 90% de enriquecimento de urânio.

Os países europeus ameaçaram acionar o mecanismo "snapback" do acordo de 2015, que permitiria a reimposição de sanções em caso de incumprimento por parte de Teerão.

A França, a Alemanha e o Reino Unido avisaram que o fariam se não houvesse progressos nas negociações nucleares até ao final de agosto.

Baghaei afirmou que o Irão está a "coordenar continuamente" com Pequim e Moscovo a forma de evitar o mecanismo snapback ou de "atenuar as suas consequências".

Não há planos para novas conversações com Washington

No domingo, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, declarou numa carta dirigida ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que as três nações europeias não têm "qualquer legitimidade jurídica, política e moral" para invocar tais mecanismos e acusou a França, a Alemanha e o Reino Unido de não cumprirem os compromissos assumidos no âmbito do acordo.

"As partes europeias têm sido culpadas e negligentes na implementação" do acordo nuclear, acrescentou Baghaei.

O presidente do Conselho de Segurança da ONU afirmou ainda que "não temos qualquer plano de conversações com a América, na situação atual".

As conversações de sexta-feira serão as primeiras desde o cessar-fogo que se seguiu a um conflito de 12 dias travado por Israel contra o Irão, em junho, e que levou os EUA a atacar três grandes instalações nucleares no Irão.

Cerca de 1.100 pessoas foram mortas no Irão, incluindo dezenas de comandantes militares e cientistas nucleares. Em Israel foram mortos 28 civis.

Há muito que o Irão afirma que as suas atividades nucleares se destinam a fins pacíficos.

"A ordem de trabalhos é clara: levantamento das sanções e questões relacionadas com o programa nuclear pacífico do Irão", disse Baghaei no seu briefing de segunda-feira.

Teerão tem sido um dos principais aliados da Rússia na sua guerra total contra a Ucrânia, fornecendo ao Kremlin os seus drones suicidas Shahed, produzidos internamente.

Outras fontes • AP

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