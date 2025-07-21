Rússia aumenta a produção de drones com trabalhadores adolescentes, mostra vídeo

A Rússia está a produzir mensalmente milhares de drones suicidas de longo alcance numa fábrica com pessoal parcialmente composto por adolescentes, numa altura em que Moscovo se prepara para lançar potencialmente 2.000 drones todas as noites contra a Ucrânia.

Num vídeo partilhado pela rede de televisão do Ministério da Defesa russo, que apresenta a fábrica de Yelabuga, perto de Kazan, estudantes e funcionários são vistos em filas na linha de produção da fábrica, produzindo drones Geran-2 pretos, a versão russa do Shahed iraniano.

De acordo com o vídeo, os adolescentes com apenas 15 anos, depois de terminarem o nono ano, são convidados a trabalhar na fábrica e a maioria deles vem da escola técnica vizinha.

“Para onde quer que se olhe, veem-se jovens a trabalhar”, diz o narrador do vídeo. A câmara também mostra dezenas de adolescentes a montar peças de drones e a trabalhar atrás de computadores no átrio da fábrica.

Outra imagem mostra uma faixa com os dizeres “Kurchatov, Korolyov e Estaline vivem no vosso ADN”, uma referência ao físico soviético Igor Kurchatov, considerado o pai do programa da bomba atómica soviética, e a Serhiy Korolyov, o principal projetista de naves espaciais durante a corrida espacial da Guerra Fria.

Ironicamente, Korolyov era ucraniano.

Os drones Shahed, fabricados em Teerão, e a sua variante russa tornaram-se um instrumento fundamental nos planos do presidente russo Vladimir Putin para bombardear implacavelmente as cidades ucranianas e outros alvos civis, numa tentativa de desmoralizar o país que se defende da guerra total de Moscovo, agora no seu quarto ano.

O vídeo diz ainda que Putin, ao visitar a fábrica de Yelabuga, propôs que um modelo semelhante fosse replicado em todo o país, para supostamente reduzir a dependência da Rússia das importações iranianas.

Os responsáveis europeus pela defesa acreditam que, com o aumento da produção, a Rússia planeia utilizar milhares de drones Shahed baratos todas as noites num ataque à Ucrânia. A pintura preta da variante russa é também indicativa de uma mudança crescente para os ataques noturnos.

De acordo com as estimativas, a Rússia produz atualmente mais de 5.000 drones de longo alcance por mês e, só no primeiro semestre de 2025, espera-se que sejam construídos até 18.000 na fábrica de Yelabuga.

Atualmente, a Rússia atinge a Ucrânia com uma média de mais de 500 drones e mísseis todas as noites, e os analistas acreditam que a capacidade de Moscovo para atacar a Ucrânia poderá em breve ascender a 1.000 drones e mísseis por dia.

A Rússia levou a cabo o maior ataque ao país a 9 de julho, lançando 741 mísseis e drones contra cidades e regiões ucranianas.

Os drones como os Shaheds são relativamente baratos, custando cada um entre 30 e 45 euros.

Já os sistemas de defesa aérea da Ucrânia, fornecidos pelo Ocidente, são dispendiosos. Cada míssil Patriot utilizado para intercetar os lançadores russos, por exemplo, custa cerca de 5,5 milhões de dólares.

Na semana passada, o general Christian Freuding, um dos principais responsáveis militares alemães, alertou para o facto de a Ucrânia e os seus aliados terem de alargar as medidas defensivas para criar defesas aéreas eficazes em termos de custos, de modo a contrariar os ataques russos, que tendem a tornar-se ainda maiores.

Segundo o general Freuding, a Rússia está a tentar adquirir a capacidade de lançar 2.000 drones durante a noite, o que constituiria um desafio significativo para os sistemas de defesa.

A instalação de Yelabuga foi criada em 2023 na Zona Económica Especial de Alabuga, situada perto da cidade de Kazan. Situa-se nas margens do rio Kama, que está ligado ao Mar Cáspio através do rio Volga - proporcionando uma linha direta de comércio com o Irão.

O drone Geran-2 tem cerca de 3,5 metros de comprimento, pesa cerca de 200 quilos e pode transportar uma ogiva de 50 quilos. Pode atacar alvos até 1.800 quilómetros de distância a uma velocidade de 300 km/h.