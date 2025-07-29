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Homem armado abre fogo num edifício de escritórios em Manhattan e mata pelo menos quatro pessoas

Um agente da polícia de Nova Iorque vigia a 52nd Street, no exterior do edifício de escritórios de Manhattan onde foram disparados tiros, segunda-feira, 28 de julho de 2025, em Nova Iorque.
Um agente da polícia de Nova Iorque vigia a 52nd Street, no exterior do edifício de escritórios de Manhattan onde foram disparados tiros, segunda-feira, 28 de julho de 2025, em Nova Iorque. Direitos de autor  AP Photo/Angelina Katsanis
Direitos de autor AP Photo/Angelina Katsanis
De Euronews com AP
Publicado a Últimas notícias
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O suspeito, identificado como Shane Tamura, suicidou-se a tiro depois de ter matado pelo menos quatro pessoas, incluindo um agente da polícia, num arranha-céus de Midtown Manhattan.

Pelo menos quatro pessoas, incluindo um agente da polícia de Nova Iorque fora de serviço, foram mortas depois de um homem armado ter aberto fogo num edifício de escritórios no centro de Manhattan, na segunda-feira.

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O suspeito foi identificado como Shane Tamura, do Nevada, disseram à AP duas pessoas informadas sobre a investigação. Segundo as mesmas fontes, Tamura suicidou-se.

O suspeito, que residia em Las Vegas e atravessou o país de carro até Nova Iorque, terá agido sozinho, disse a comissária da Polícia de Nova Iorque, Jessica Tisch. O motivo para o crime está sob investigação.

O presidente da Câmara de Nova Iorque, Eric Adams, revelou que várias pessoas ficaram feridas. Adams publicou um vídeo nas redes sociais em que exortava as pessoas que ainda se encontravam no interior do edifício a permanecerem imóveis enquanto os agentes da polícia efetuavam uma busca piso a piso.

O arranha-céus situa-se numa zona movimentada do centro da cidade, a poucos quarteirões do Central Park. Alberga algumas das principais empresas financeiras do país, incluindo os escritórios da Blackstone e da KPMG, o consulado da Irlanda e a sede da National Football League.

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