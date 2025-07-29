Houthis do Iémen prometem aumentar ataques a navios ligados a Israel

Os rebeldes Houthi do Iémen prometeram atacar navios comerciais pertencentes a qualquer empresa que faça negócios com portos israelitas, independentemente da nacionalidade, como parte do que dizem ser uma nova fase das suas operações militares contra Israel.

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Após o início da guerra entre Israel e o Hamas, em outubro de 2023, os Houthis, apoiados pelo Irão, lançaram uma campanha que visava navios no Mar Vermelho, no Golfo de Aden e no Mar Arábico - naquilo a que chamaram uma demonstração de solidariedade para com os palestinianos em Gaza.

Num anúncio recente, os Houthis afirmaram ter "decidido intensificar as suas operações de apoio militar e começar a implementar a quarta fase do bloqueio naval" contra Israel.

Avisaram que teriam como alvo "todos os navios pertencentes a qualquer empresa que negoceie com os portos do inimigo israelita, independentemente da nacionalidade dessa empresa, e em qualquer local ao alcance das nossas forças armadas".

Os rebeldes disseram que os países devem pressionar Israel a parar a guerra em Gaza e levantar o bloqueio ao território palestiniano "se quiserem evitar esta escalada".

No início deste mês, os Houthis atacaram e afundaram dois graneleiros de bandeira liberiana e propriedade grega - o Magic Seas e o Eternity C.

O ataque ao Eternity C matou quatro membros da tripulação e 11 outros foram levados em cativeiro. Os 22 membros da tripulação do Magic Seas foram resgatados antes do navio se afundar.

Na segunda-feira à noite, os Houthis divulgaram um vídeo que mostra os 11 tripulantes do Eternity C capturados.

As imagens - as primeiras do género desde o início dos ataques dos Houthi - mostram a tripulação a ser retirada do navio, bem como entrevistas com os prisioneiros. O vídeo não foi verificado de forma independente.

No início deste mês, a Embaixada dos EUA no Iémen, que opera a partir da Arábia Saudita há cerca de uma década, descreveu os Houthis como tendo "raptado" os marinheiros do Eternity C.

Entre novembro de 2023 e dezembro de 2024, os Houthis atacaram mais de 100 navios com mísseis e drones.

Os rebeldes pararam os seus ataques durante um breve cessar-fogo na guerra em Gaza e foram mais tarde alvo de uma campanha de bombardeamento ordenada pelo presidente norte-americano Donald Trump.

Em maio, os Estados Unidos anunciaram um acordo com os Houthis para acabar com os ataques aéreos em troca do fim dos ataques a navios, embora os rebeldes tenham dito que o acordo não incluía a suspensão dos ataques a alvos que acreditavam estar alinhados com Israel.