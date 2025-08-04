Na sequência da decisão do primeiro-ministro Gintautas Paluckas de se demitir na semana passada, no meio de uma série de alegações de corrupção, o governo lituano demitiu-se formalmente na segunda-feira.

"Nos termos da Lei do Governo, a demissão do primeiro-ministro implica a demissão de todo o governo", lê-se no comunicado.

O presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, nomeou o ministro das Finanças, Rimantas Šadžius, como primeiro-ministro interino. Šadžius será o substituto do governo até à tomada de posse de um novo governo.

Paluckas, que era primeiro-ministro desde dezembro de 2024 e servia como líder do partido social-democrata de centro-esquerda, renunciou ao cargo na sequência de investigações sobre os seus negócios que suscitaram protestos no país báltico, exigindo a sua demissão.

Paluckas demitiu-se também do cargo de presidente do partido, mas nega todas as acusações.

"Pode parecer dramático, mas estou a demitir-me - vocês continuarão o vosso trabalho numa capacidade interina até que o novo primeiro-ministro decida que mudanças serão feitas", disse Paluckas durante uma reunião do governo na segunda-feira de manhã, antes de entregar a sua demissão formal a Nauseda.

Os sociais-democratas, no poder, manter-se-ão e deverão escolher o seu sucessor na quarta-feira.

O antigo presidente da câmara de Jonava e ex-ministro da Economia Mindaugas Sinkevičius é considerado o favorito, apesar do seu próprio escândalo de abuso de poder, que o levou a ser condenado a uma multa e a uma proibição de três anos de exercer funções em maio de 2024. Perdeu o recurso em setembro do mesmo ano.

Entre outros potenciais candidatos a novo chefe de governo estão o antigo eurodeputado e ministro da Defesa Nacional Juozas Olekas, a ministra da Segurança Social e do Trabalho Inga Ruginienė, e o presidente da câmara do distrito de Vilnius Robert Duchnevič.