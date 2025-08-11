Como será a próxima guerra Irão-Israel?

Segundo o jornal israelita Haaretz, uma das conquistas mais importantes de Israel nos ataques de 12 dias ao Irão foi a desativação do sistema de defesa aérea da República Islâmica do Irão, em resultado do qual Israel conseguiu ganhar quase completa superioridade aérea nas profundezas do território iraniano.

Esta superioridade permitiu ataques de precisão ao programa de mísseis balísticos do Irão, desde a infraestrutura de produção até aos sistemas de lançamento.

Mas na esfera defensiva, o quadro era mais complicado. Apesar de Israel ter conseguido abater todos menos um dos drones iranianos, interceptando a maior parte dos mísseis que se aproximam, vários mísseis iranianos causaram baixas e danos sem precedentes ao passarem pelos sistemas de defesa aérea israelitas.

Segundo o relatório, espera-se que Israel ainda consiga manter uma capacidade operacional nos céus iranianos a curto prazo, mas no horizonte de cinco a 10 anos, existe a possibilidade de o Irão conseguir implantar sistemas de defesa aérea mais avançados e até reconstruir a sua força aérea.

Competição de Armas

Apesar dos pesados golpes israelitas ao arsenal de mísseis do Irão, os mísseis balísticos continuam a formar uma parte central do arsenal de Teerão e representam a ameaça mais significativa contra Israel.

“O Irão ainda tem cerca de mil mísseis balísticos com os quais pode atacar alvos em território israelita”, disse Tal Inbar, especialista em mísseis e drones e investigador sénior da Coligação de Defesa de Mísseis.

Fabian Hintz, investigador do think tank britânico, Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, afirmou que existe "um quadro burocrático dedicado para o progresso do programa de mísseis do Irão e os iranianos não vão consagrar o programa tão cedo", explica. "Na verdade, duas organizações paralelas no IRGC (Corpo de Guardas da Revolução Islâmica) são responsáveis por desenvolver, produzir e, finalmente, lançar os mísseis”, afirmou.

Dado que milícias como o Hezbollah, a quem o Irão apoia há anos, apareceram com muito menos frequência do que o esperado nos confrontos recentes de Teerão, do ponto de vista do Irão, o programa de mísseis é agora a única ferramenta que produziu, embora limitados, resultados.

O Grande Custo da Defesa de Israel

Para além dos danos físicos, a guerra representou um pesado fardo financeiro de defesa antimísseis para Israel, noticiou o Haaretz.

A reserva de mísseis intercetores de defesa aérea “khats” (Arrow) de Israel estava a esgotar-se rapidamente poucos dias depois do início da batalha, noticiaram os meios de comunicação ocidentais.

Ao mesmo tempo, cada míssil intercetor Arrow 3 custa cerca de 3 milhões de dólares e cada míssil intercetor americano Todd custa cerca de 12 milhões de dólares.

Cerca de 150 mísseis Todd, ou quase um quarto da reserva total dos EUA nesta guerra de 12 dias, foram lançados para intercetar mísseis iranianos, e o custo total das interceções israelitas e americanas durante a guerra foi estimado em cerca de 5 mil milhões de shekels, o equivalente a cerca de 1,4 mil milhões de dólares, informou a CNN.

Mas o problema não é apenas financeiro. Estes sistemas são muito avançados e complexos, e a velocidade com que são produzidos e substituídos é muito limitada.

Segundo a Agência de Defesa de Mísseis dos EUA, apenas 12 mísseis Todd serão produzidos em 2025, subindo para 37 em 2026.

No entanto, segundo Inbar, mesmo nestas circunstâncias, a defesa é a única opção razoável. “Temos realmente de comparar o custo da defesa com o custo de não defender”, disse. "Pensem no que se cada 500 mísseis atingissem o alvo. Imaginem danos 500 vezes o que vimos no Instituto Wiseman ou no Bat Yum. Portanto, embora a defesa seja cara, é economicamente justificada mesmo que deixemos de lado salvar vidas humanas”, afirmou.

Mesmo na competição de armamento mais alargada, o fardo sobre Israel será mais equilibrado do que parece, de acordo com este investigador militar. Segundo ele, apesar de não estarem disponíveis dados específicos sobre o preço dos mísseis iranianos, o custo dos mísseis balísticos de médio alcance do Irão está próximo do custo dos mísseis intercetores Arrow 2 e Arrow 3. “O custo por rocket para modelos mais avançados pode facilmente exceder 1 milhão de dólares”, acrescentou.

O Irão tinha a melhor capacidade de produção antes da guerra dos 12 dias, segundo estimativas da inteligência norte-americana, o Irão estava a produzir cerca de 50 mísseis por mês.

Mas os danos causados à produção de mísseis do Irão e às infraestruturas de lançamento durante os ataques de Israel dificultam o regresso a esse ritmo.

Precisão dos mísseis iranianos

A verdadeira questão, segundo o Hintz, é: como é que o Irão procede agora para melhorar as suas capacidades de mísseis?

“Apesar das deficiências demonstradas durante os ataques de outubro de 2024 a Israel, continuará a concentrar-se no aumento da precisão, ou avançará para uma produção mais extensa mesmo com baixa precisão?”, questiona o investigador.

Hintez também sugeriu que o Irão "provavelmente está a tentar aumentar a possibilidade da sua sobrevivência". “Os iranianos também podem estar a trabalhar na manobrabilidade e capacidade de sobrevivência dos próprios mísseis, e até melhorar as técnicas de engano”, acrescentou o investigador.

Durante o ataque com mísseis de 2024, os mísseis iranianos mostraram uma precisão duvidosa. À distância parecia que dezenas de mísseis tinham causado danos extensos à base da força aérea israelita em Navatim, mas imagens de satélite posteriores mostraram que apesar de terem atingido mais de 30 mísseis balísticos dentro, ou ao redor da base, os danos eram muito limitados.

Sistemas de defesa aérea chineses e russos

“As defesas aéreas na linha da frente da defesa dos céus do país provadas face a qualquer nível de ameaça, vão levantar-se e fazer com que os inimigos da nação iraniana lamentem o seu erro”, disse no mês passado Abdel Rahim Mousavi, chefe do estado-maior geral das forças armadas da República Islâmica do Irão.

Segundo imagens divulgadas pelo Irão, os sistemas abateram pelo menos oito drones israelitas durante a guerra de 12 dias.

No entanto, este sucesso é considerado uma conquista insignificante contra as centenas de aviões da Força Aérea israelita que voaram livremente e a uma distância de cerca de 1.500 quilómetros de Israel sobre o Irão.

Teerão afirma ter substituído todos os sistemas de defesa aérea perdidos na guerra dos 12 dias, mas há sérias dúvidas sobre a veracidade destas declarações.

Se Israel atacar novamente num futuro próximo, "provavelmente continuará a ganhar superioridade aérea sem dificuldades significativas", informou o Haaretz.

De acordo com o relatório, o Irão tem até agora confiado principalmente em sistemas domésticos de defesa aérea ao lado dos russos, como o S 300. Mas esses sistemas estavam completamente disfuncionais durante a guerra dos 12 dias, e agora que a Rússia está envolvida na guerra da Ucrânia, é improvável que consiga fornecer novos sistemas ao Irão.

Sistema de defesa aérea S-300 de fabricação russa é transportado num camião em frente a um retrato do falecido fundador revolucionário iraniano Ayatollah Khomeini Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

O Médio Oriente tinha noticiado anteriormente, citando fontes árabes, que a China tinha fornecido sistemas de defesa aérea ao Irão após o fim da guerra de 12 dias, mas a embaixada chinesa em Israel negou imediatamente o relatório.

O Irão está atualmente inclinado para a compra de sistemas de defesa aérea HQ-9B, uma versão chinesa dos radares S 300 e JY-26, segundo a Haarts.

Reconstrução da Força Aérea do Irão

A Força Aérea Iraniana não desempenhou qualquer papel na recente guerra. A frota de aviões e helicópteros do Irão foi severamente destruída e muitos deles datam da era do Xá.

A par dos F-14 bombardeados pelos militares israelitas, a Força Aérea Iraniana utiliza F-4 Phantom, F-5 Tiger Shark e alguns aviões MiG-29 e antigos caças Mirage.

A Reuters noticiou em novembro de 2023 que Teerão tinha assinado um acordo com Moscovo para comprar mais de 20 caças Sukho-35, no entanto, diz-se que a Rússia atrasou a entrega da encomenda.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araqchi, teria entrado recentemente em conversações com autoridades durante uma visita à China sobre a compra de cerca de 40 caças J-10C, mas segundo o Inbar, mesmo que o Irão compre dezenas de novos caças, não representará uma ameaça séria para as forças aéreas avançadas como Israel num futuro próximo.

"A reconstrução da força aérea do Irão exigirá radares avançados, aeronaves AVAX, sistemas de comunicações modernos e infraestruturas completamente novas", explica.

Embora a China tenha capacidade para fornecer tudo isto, a questão é se o Irão pode arcar com essas encomendas.

Interceção rápida sobre os céus iranianos

Apesar do sucesso relativo de Israel em intercetar a maior parte dos mísseis balísticos disparados pelo Irão, vários mísseis atingiram os alvos pretendidos.

Em qualquer confronto subsequente, Israel deverá estar equipado com sistemas intercetores com maior velocidade e alcance para que possa “atingir mísseis iranianos a uma distância das fronteiras do país e de preferência no próprio momento do início do lançamento”, disse Yehosha Kaliski, investigadora do Instituto de Estudos de Segurança Nacional de Israel.

Salientando a importância de “intercetar na fase de aceleração”, ou seja, a etapa logo após o lançamento. “Com a separação da ogiva dos boosters, a possibilidade do seu desmantelamento torna-se muito mais difícil, uma vez que a ogiva está posicionada a uma altitude elevada e no caminho do movimento em direção ao alvo”, descreve a investigadora.

Como resultado, a interceção nesta fase requer uma extensa rede de sensores e sistemas de interceção capazes de atingir um alvo em menos de cinco minutos.

Referindo-se ao chamado programa “Cúpula Dourada” nos Estados Unidos, introduzido pela primeira vez pelo presidente Donald Trump, Tal Inbar disse. “Pode levar vinte anos para concretizar tal capacidade, mas Israel chegou perto dela em operações recentes sobre os céus do Irão. Uma vez estabelecida a superioridade aérea total e a patrulha de 24 horas, qualquer míssil detetado na plataforma de lançamento será atingido antes do disparo”, afirmou.

Interceção Laser

Uma via potencial para alcançar a capacidade de interceção dos mísseis na fase de aceleração é o uso de armas laser. O feixe de laser viaja à velocidade da luz e é muito mais rápido do que qualquer sistema de interceção convencional.

De acordo com um relatório apresentado ao Congresso dos EUA, a interceção de mísseis balísticos e hipersónicos requer lasers com uma potência de pelo menos um megawatt.

O sistema Iron Beam, desenvolvido em parceria com a Raphael e a Lockheed Martin e apoiado pela administração de Joe Biden, emite atualmente um feixe de 100 kilowatts, ou um décimo da potência necessária.

A interceção de mísseis nas fases iniciais após o lançamento requer uma vasta rede de sensores e sistemas interligados. Além disso, a plataforma de disparo a laser também deve estar perto o suficiente do alvo para evitar a redução de potência e a dispersão do feixe.

Já foram feitos planos para instalar lasers em satélites, mas a opção é cara, complexa e exige progressos na produção de peças de equipamentos, geração de energia e outros setores, informou a Haaretz. Provavelmente será possível no futuro utilizar lasers espaciais para intercetar mísseis.