Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Governo espanhol ordena a município que abandone proibição de celebrações muçulmanas em público

ARQUIVO: ARQUIVO - Apoiantes do partido de extrema-direita espanhol Vox agitam bandeiras durante um comício em Múrcia, Espanha, na quarta-feira, 14 de novembro de 2018.
ARQUIVO: ARQUIVO - Apoiantes do partido de extrema-direita espanhol Vox agitam bandeiras durante um comício em Múrcia, Espanha, na quarta-feira, 14 de novembro de 2018. Direitos de autor  Emilio Morenatti/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Emilio Morenatti/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
De Cristian Caraballo
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

A proibição, que afeta os muçulmanos que celebram feriados religiosos em centros desportivos na cidade de Jumilla, no sudeste do país, foi contestada por Madrid.

O governo espanhol ordenou a uma cidade que abolisse a proibição de reuniões religiosas em instalações desportivas públicas, com os ministros a criticarem a medida como discriminatória face à comunidade muçulmana local e a argumentarem que viola a Constituição.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

A proibição foi aprovada na semana passada pelo governo local conservador de Jumilla, uma cidade de 27.000 habitantes na região de Múrcia, no sudeste de Espanha.

A medida foi inicialmente proposta pelo partido de extrema-direita Vox e depois alterada e aprovada pelo Partido Popular (PP), de centro-direita, ao qual pertence o presidente da Câmara de Jumilla.

A medida proíbe que as instalações desportivas municipais sejam utilizadas para "atividades culturais, sociais ou religiosas alheias à Câmara Municipal". A proibição afetará sobretudo a comunidade muçulmana da cidade, que há anos utiliza os espaços para celebrar o Eid al-Fitr e o Eid al-Adha.

Related

O governo socialista espanhol denunciou rapidamente a proibição, tendo a ministra da Migração, Elma Saiz, apelidado-a de "vergonhosa" na semana passada e instado os dirigentes da cidade a "darem um passo atrás" e a pedirem desculpa aos residentes locais.

Na segunda-feira, o ministro da Política Territorial, Ángel Victor Torres, disse no X que Madrid tinha dado instruções formais a Jumilla para cancelar a proibição.

"Não pode haver meias medidas quando se trata de intolerância", afirmou. "O PP e o Vox não podem decidir quem tem liberdade de culto e quem não tem. É um direito constitucional."

"Espanha não é Al-Andalus"

As autoridades conservadoras de Jumilla - uma economia baseada na agricultura, com vinhas, oliveiras e amendoeiras - defenderam na semana passada a proibição.

O presidente da câmara, Seve González, disse ao jornal El País que a proibição não é referente a nenhum grupo e que o seu governo quer "promover campanhas culturais que defendam a nossa identidade".

A filial do Vox na região de Múrcia celebrou a medida na sexta-feira, afirmando no X que "Espanha é e será sempre uma terra de raízes cristãs".

"Temos de proteger os espaços públicos de práticas estranhas à nossa cultura e ao nosso modo de vida", afirmou Santiago Abascal, líder do Vox, acrescentando que "Espanha não é Al-Andalus", referindo-se ao nome histórico da Espanha dominada pelos muçulmanos.

Related

Mohamed El Ghaidouni, secretário da União das Comunidades Islâmicas de Espanha, criticou a justificação do governo local para a proibição e disse que se tratava de "islamofobia institucionalizada".

Por outro lado, o enviado especial da ONU para a luta contra a islamofobia, Miguel Moratinos, declarou na semana passada que estava "chocado" com a decisão e manifestou "profunda preocupação com o aumento da retórica xenófoba e dos sentimentos islamofóbicos em algumas regiões de Espanha".

A proibição é a mais recente polémica relacionada com a imigração e o multiculturalismo em Espanha.

Policiais locais e agentes da Guarda Civil espanhola assumem posições durante os distúrbios em Torre Pacheco, no leste da Espanha, na sexta-feira, 12 de julho de 2025.
Policiais locais e agentes da Guarda Civil espanhola assumem posições durante os distúrbios em Torre Pacheco, no leste da Espanha, na sexta-feira, 12 de julho de 2025. Martin C./AP

A proibição surge na sequência de confrontos ocorridos no mês passado em Múrcia entre grupos de extrema-direita, residentes locais e imigrantes. A violência eclodiu depois de um idoso residente na cidade de Torre Pacheco ter sido espancado por agressores que se crê serem de origem marroquina, o que levou os grupos de extrema-direita a apelarem a uma retaliação contra a vasta população imigrante da região.

Durante séculos, Espanha foi governada por muçulmanos, cuja influência está presente tanto na língua espanhola como em muitos dos monumentos mais célebres do país, incluindo o famoso palácio mouro de Alhambra, em Granada. O domínio islâmico terminou em 1492, quando o último reino árabe em Espanha caiu nas mãos dos católicos.

Noutros locais da Europa, os governos de direita adotaram medidas semelhantes à proibição imposta em Jumilla, atingindo o cerne dos debates em curso em todo o continente sobre nacionalismo e pluralismo religioso e cultural.

No ano passado, em Monfalcone - uma grande cidade portuária industrial no nordeste de Itália com uma população significativa de imigrantes do Bangladesh - a presidente da Câmara de extrema-direita, Anna Maria Cisint, proibiu as orações num centro cultural. A medida deu origem a protestos que envolveram cerca de 8.000 pessoas e a comunidade muçulmana da cidade está a recorrer da decisão junto de um tribunal regional.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Homem que "insultou os muçulmanos" foi raptado no centro de Moscovo, diante dos transeuntes

Homem que esfaqueou até à morte um muçulmano no sul de França entregou-se à polícia em Itália

Tempestade Nils causa mortes, inundações e cortes de eletricidade em França