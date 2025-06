PUBLICIDADE

Um grupo de homens barbudos raptou um homem no centro de Moscovo, na estação ferroviária de Yaroslavsky, à frente de todos. De acordo com testemunhas oculares, o homem foi agarrado no interior do edifício, arrastado por toda a estação e depois empurrado para a bagageira de um carro Mercedes com piscas azuis e levado.

O homem gritou por socorro, explicando aos outros que não era a polícia que o estava a deter, mas ninguém resistiu aos raptores. Testemunhas oculares disseram que os atacantes falavam com sotaque checheno e estavam provavelmente armados.

Mais tarde, as redes sociais divulgaram a identidade do homem raptado. Segundo o Beware the News, tratava-se do empresário Areg Shchepikhin, de Khimki.

Diz-se empresário, herói da Rússia e gestor de topo. Alegadamente, o homem gravou vários vídeos muito estranhos e publicou-os nas redes sociais. Num deles, insultou o povo checheno, Alá e o Corão.

Ainda não foram feitos comentários oficiais sobre o incidente por parte das autoridades policiais.