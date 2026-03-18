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Governo espanhol confirma retirada de todos os militares do Iraque

A Ministra Margarita Robles, no centro da fotografia, juntamente com o Presidente de Castilla-La Mancha e o Rei Felipe VI à sua direita, na base de Los Llanos de Albacete.
A Ministra Margarita Robles, no centro da fotografia, juntamente com o Presidente de Castilla-La Mancha e o Rei Felipe VI à sua direita, na base de Los Llanos de Albacete. Direitos de autor  Casa de S.M. el Rey
Direitos de autor Casa de S.M. el Rey
De Javier Iniguez De Onzono
Publicado a Últimas notícias
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Decisão da ministra da Defesa espanhola segue-se à retirada, este fim de semana, de cerca de 70 militares encarregados de combater o Estado Islâmico desde 2014, após vários episódios de tensão no Líbano e no Golfo.

Todas as tropas espanholas atualmente no Iraque - cerca de 300 soldados no total - serão retiradas e transferidas para um destino não especificado. O Ministério da Defesa prolonga assim a decisão tomada no passado domingo, quando foi transferida parte do contingente destacado neste país do Médio Oriente desde 2014.

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As tropas deslocadas durante o fim de semana pertenciam, especificamente, ao Grupo de Operações Especiais, que pertence a uma coligação internacional destinada a combater os jihadistas e que conta com 71 dos trezentos militares presentes neste território.

A ministra Margarita Robles confirmou esta deslocação militar na quarta-feira, durante uma visita à base militar de Los Llanos, em Albacete, por ocasião de uma jornada de demonstração tecnológica em que empresas, centros de investigação e universidades como a Universidade Politécnica de Madrid colaboraram para promover projetos de defesa. Robles acrescentou que a deslocação será feita gradualmente durante os próximos dias.

Espanha enviou o seu exército para este país em duas ocasiões no século XXI. A mais memorável foi a operação militar organizada pelo Reino Unido, os Estados Unidos e o governo de José María Aznar em Espanha (popularmente conhecida como o Trio dos Açores) depois de 2003, que foi amplamente rejeitada pela opinião pública espanhola e não conseguiu trazer estabilidade ao berço da antiga Mesopotâmia após a queda do ditador Saddam Hussein.

A segunda ocasião ocorreu em 2014, aquando da ascensão do Estado Islâmico e da sua expansão por um vasto território entre a Síria e o Iraque, aproveitando a guerra civil no primeiro país e a instabilidade do segundo. A NATO optou então por reposicionar tropas na região e, desde outubro de 2018, tem também aconselhado o governo iraquiano a desenvolver as suas estruturas defensivas e o seu sistema de educação militar. Não se sabe, no entanto, se este último contingente permanecerá no país do Médio Oriente.

De acordo com a RTVE, um soldado francês foi morto e seis outros ficaram feridos após um ataque de um drone a uma base militar na região semi-autónoma do Curdistão iraquiano, no norte do país, na passada sexta-feira. O ataque poderá ter sido provocado por uma milícia iraquiana pró-iraniana , em protesto contra a colocação do porta-aviões francês "Charles de Gaulle" - o único do seu género neste exército - em águas mediterrânicas, depois de os EUA e Israel terem começado a bombardear o Irão.

As tensões continuam a aumentar na região após o bombardeamento pelos EUA de South Pars, uma importante fábrica de gás natural irano-qatari no Golfo Pérsico, bem como após os assassinatos do chefe de segurança do Irão e do líder dos paramilitares iranianos Basij, entre outros altos dirigentes do regime persa, e após a destruição por Israel de duas pontes sobre o rio Litani (Líbano), perto da fronteira comum entre os dois países.

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