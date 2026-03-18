Governo espanhol confirma retirada de todos os militares do Iraque

Todas as tropas espanholas atualmente no Iraque - cerca de 300 soldados no total - serão retiradas e transferidas para um destino não especificado. O Ministério da Defesa prolonga assim a decisão tomada no passado domingo, quando foi transferida parte do contingente destacado neste país do Médio Oriente desde 2014.

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As tropas deslocadas durante o fim de semana pertenciam, especificamente, ao Grupo de Operações Especiais, que pertence a uma coligação internacional destinada a combater os jihadistas e que conta com 71 dos trezentos militares presentes neste território.

A ministra Margarita Robles confirmou esta deslocação militar na quarta-feira, durante uma visita à base militar de Los Llanos, em Albacete, por ocasião de uma jornada de demonstração tecnológica em que empresas, centros de investigação e universidades como a Universidade Politécnica de Madrid colaboraram para promover projetos de defesa. Robles acrescentou que a deslocação será feita gradualmente durante os próximos dias.

Espanha enviou o seu exército para este país em duas ocasiões no século XXI. A mais memorável foi a operação militar organizada pelo Reino Unido, os Estados Unidos e o governo de José María Aznar em Espanha (popularmente conhecida como o Trio dos Açores) depois de 2003, que foi amplamente rejeitada pela opinião pública espanhola e não conseguiu trazer estabilidade ao berço da antiga Mesopotâmia após a queda do ditador Saddam Hussein.

A segunda ocasião ocorreu em 2014, aquando da ascensão do Estado Islâmico e da sua expansão por um vasto território entre a Síria e o Iraque, aproveitando a guerra civil no primeiro país e a instabilidade do segundo. A NATO optou então por reposicionar tropas na região e, desde outubro de 2018, tem também aconselhado o governo iraquiano a desenvolver as suas estruturas defensivas e o seu sistema de educação militar. Não se sabe, no entanto, se este último contingente permanecerá no país do Médio Oriente.

De acordo com a RTVE, um soldado francês foi morto e seis outros ficaram feridos após um ataque de um drone a uma base militar na região semi-autónoma do Curdistão iraquiano, no norte do país, na passada sexta-feira. O ataque poderá ter sido provocado por uma milícia iraquiana pró-iraniana , em protesto contra a colocação do porta-aviões francês "Charles de Gaulle" - o único do seu género neste exército - em águas mediterrânicas, depois de os EUA e Israel terem começado a bombardear o Irão.

As tensões continuam a aumentar na região após o bombardeamento pelos EUA de South Pars, uma importante fábrica de gás natural irano-qatari no Golfo Pérsico, bem como após os assassinatos do chefe de segurança do Irão e do líder dos paramilitares iranianos Basij, entre outros altos dirigentes do regime persa, e após a destruição por Israel de duas pontes sobre o rio Litani (Líbano), perto da fronteira comum entre os dois países.