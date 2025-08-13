Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Incêndios florestais assolam sul da Europa e deixam milhares de pessoas desalojadas

Um homem luta contra o fogo que se aproxima de uma casa durante um incêndio florestal em Vounteni, nos arredores de Patras, na Grécia ocidental, quarta-feira, 13 de agosto de 2025. Direitos de autor  AP Photo
Os incêndios florestais na Grécia, Albânia, Espanha, Portugal e Itália causaram danos generalizados. Pelo menos duas pessoas morreram e milhares de pessoas têm de ser retiradas das suas casas.

Os incêndios florestais no sul da Europa continuam a causar danos avultados e a ameaçar a evacuação de várias aldeias, deixando milhares de pessoas desalojadas.

Na Grécia, os bombeiros estão a lutar para controlar os incêndios florestais nos arredores da terceira maior cidade do país, Patras.

Sete grandes incêndios forçaram várias evacuações, destruindo casas e empresas. O serviço local de proteção civil emitiu mais de 20 alertas de telemóvel devido ao incêndio.

Os ventos fortes dificultaram os esforços de combate aos incêndios nas ilhas vizinhas, onde as autoridades estavam a postos para evacuar as estâncias turísticas.

Outros incêndios graves arderam na parte ocidental do continente grego, bem como na ilha de Chios.

Moadora usa máscara enquanto olha para os incêndios na vila de Kaminia, perto da cidade de Patras, oeste da Grécia, terça-feira, 12 de agosto de 2025 AP Photo

Na Albânia, os incêndios florestais queimaram florestas e casas e mataram pelo menos uma pessoa.

Várias aldeias foram evacuadas e segundo as autoridades, ainda existem cerca de trinta incêndios a pôr em perigo os habitantes.

Um homem de 80 anos terá morrido num incêndio no distrito de Gramsh, a cerca de 80 km da capital, Tirana.

De acordo com as autoridades albanesas, foram mobilizados cerca de 1.000 bombeiros, pessoal do exército e funcionários locais para combater as chamas.

Incêndios na Península Ibérica

Em Espanha, milhares de pessoas enfrentam ordens de evacuação devido aos incêndios florestais que ardem na Península Ibérica.

As chamas não só queimaram hectares, mas também ceifaram vidas.

No incêndio de Tres Cantos, em Madrid, a vítima mortal é um homem de 50 anos que aparentemente tentou ajudar uma mulher a salvar os seus cavalos de um centro hípico. Além disso, cerca de vinte animais morreram num incêndio que já se encontra estabilizado.

Também em Ávila, morreu uma pessoa, um trabalhador de 58 anos e morador de El Arenal sofreu um acidente quando se dirigia para a operação de combate ao incêndio no seu carro, na altura de El Hornillo.

A Guarda Civil prendeu 4 pessoas pessoas em Ávila, La Coruña, Orense e Cádiz por alegada relação com os incêndios que se propagaram pela Península Ibérica entre julho e agosto.

Prevê-se que a vaga de calor na região atinja os 44 graus Celsius em algumas zonas.

Também em Portugal, os serviços de emergência estão a combater uma série de incêndios florestais no meio de outra vaga de calor, numa altura em que o Governo voltou a prolongar o alerta meteorológico extremo até sexta-feira em Portugal continental.

As autoridades afirmaram que três grandes incêndios que começaram no fim de semana eram ainda os mais preocupantes.

Cerca de 2.000 bombeiros estão no terreno para tentar combater as chamas, com mais de 700 a trabalhar para controlar um incêndio em Trancoso.

Em Itália, os bombeiros estiveram até esta quarta-feira a combater um incêndio florestal no monte Vesúvio, onde as chamas ardem desde sexta-feira.

Os aviões lançaram água sobre as chamas centenas de vezes para conter as chamas.

Durante a tarde de quarta-feira, após cinco dias, o corpo de bombeiros italiano anunciou que o incêndio está controlado.

A Europa está a aquecer mais rapidamente do que qualquer outro continente, de acordo com o Instituto Copernicus da UE, e os incêndios florestais tiveram um impacto maciço no continente durante o verão.

Outras fontes • AP

