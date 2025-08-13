Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Tensão e disparos de armas químicas em Volos durante manifestação contra chegada de navio de cruzeiro israelita

Polícia e manifestantes no porto de Volos
Polícia e manifestantes no porto de Volos
Direitos de autor magnesianews.gr
De Ioannis Karagiorgas
Últimas notícias
A polícia grega viu-se obrigada a disparar produtos químicos contra manifestantes, dada a dimensão do protesto.

Uma receção "calorosa" foi preparada por manifestantes no porto de Volos, na Grécia, durante a chegada do navio de cruzeiro Crown Iris, cheio de turistas maioritariamente israelitas.

Nas últimas semanas, o navio de cruzeiro em questão foi objeto de protestos nos portos gregos, com manifestantes que se reuniram para expressar a sua oposição ao ataque israelita a Gaza e exigir o fim das operações.

Os manifestantes afirmam que os israelitas não são bem-vindos na Grécia, uma vez que apoiam direta ou indiretamente o ataque de Israel a Gaza. Ao mesmo tempo, as autoridades gregas mantêm medidas de segurança rigorosas nos portos onde o Crown Iris atraca, para que os turistas possam desembarcar sem problemas.

Protestos em Volos
Protestos em Volos magnesianews.gr

No entanto, também em Volos registaram-se pequenos incidentes, na manhã de quarta-feira, quando a polícia de choque impediu os manifestantes de entrarem no porto, disparando produtos químicos.

Depois da tensão, os manifestantes deixaram o porto e continuaram a sua marcha pró-Palestina nas principais ruas da cidade.

magnesianews.gr

