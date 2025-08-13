Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Netanyahu diz que as negociações para o cessar-fogo em Gaza se centram agora nos reféns

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, fala com familiares do refém israelita Evyatar David na cerimónia de abertura do Museu do Knesset, segunda-feira, 11 de agosto de 2025.
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, fala com familiares do refém israelita Evyatar David na cerimónia de abertura do Museu do Knesset, segunda-feira, 11 de agosto de 2025. Direitos de autor  Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
De Jerry Fisayo-Bambi com AP
Publicado a
No entanto, uma delegação do Hamas chegou ao Cairo para conversações de cessar-fogo na terça-feira, de acordo com os meios de comunicação social egípcios.

O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirma que os esforços de cessar-fogo em Gaza se centram agora num acordo global que liberte os restantes reféns de uma só vez, e não por fases.

Numa entrevista à rede israelita i24 News, transmitida na terça-feira, perguntaram a Netanyahu se a janela se tinha fechado para um acordo de cessar-fogo parcial.

"Penso que já passou", respondeu Netanyahu. "Tentámos, fizemos todo o tipo de tentativas, passámos por muita coisa, mas acabou por se verificar que estavam apenas a enganar-nos".

"Quero-os todos", disse sobre os reféns. "A libertação de todos os reféns, vivos e mortos, é a fase em que nos encontramos".

Os militantes do Hamas mantêm ainda 50 reféns capturados no ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra. Israel acredita que cerca de 20 deles ainda estão vivos.

As últimas declarações de Netanyahu sobre um possível cessar-fogo em Gaza surgem no meio de notícias sobre um plano de Israel para reinstalar possivelmente palestinianos de Gaza no Sudão do Sul, à medida que aumentam as críticas globais à crise de fome em Gaza.

Israel ameaçou alargar a sua ofensiva militar contra o Hamas às zonas de Gaza que ainda não controla, onde a maioria dos 2 milhões de habitantes do território se refugiou.

Estes planos suscitaram condenação internacional e críticas em Israel, podendo ter como objetivo aumentar a pressão sobre o Hamas para que este aceite um cessar-fogo.

Netanyahu: as exigências de Israel não mudaram

De acordo com as notícias, na semana passada, funcionários árabes disseram que os mediadores do Egito e do Qatar estavam a preparar um novo quadro para um acordo que incluiria a libertação de todos os reféns de uma só vez em troca de um cessar-fogo duradouro e da retirada das forças israelitas.

As conversações indiretas de longa duração pareciam ter sido interrompidas no mês passado, mas uma delegação do Hamas chegou ao Cairo para conversações sobre o cessar-fogo na terça-feira, informou a imprensa estatal egípcia, um sinal de que os esforços não foram abandonados após 22 meses de guerra.

Silvia Cunio, mãe dos reféns Ariel Cunio, à esquerda, e David Cunio, à direita, segura fotografias dos seus filhos, durante uma conferência de imprensa
Silvia Cunio, mãe dos reféns Ariel Cunio, à esquerda, e David Cunio, à direita, segura fotografias dos seus filhos, durante uma conferência de imprensa Salvatore Di Nolfi/' KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI

Na entrevista de terça-feira, Netanyahu reiterou que as exigências de Israel não mudaram e que a guerra só terminará quando todos os reféns forem devolvidos e o Hamas se render.

Disse ainda que, mesmo nessa altura, Israel manterá um controlo de segurança ilimitado sobre o território.

O Hamas há muito que exige um acordo global, mas afirma que só libertará os restantes reféns em troca da libertação dos palestinianos presos por Israel, de um cessar-fogo duradouro e de uma retirada israelita de Gaza.

ONU alerta para a fome e a subnutrição

Entretanto, as Nações Unidas alertaram na terça-feira para o facto de a fome e a subnutrição em Gaza atingirem os níveis mais elevados desde o início da guerra.

O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, referiu o aviso do Programa Alimentar Mundial e disse que o Ministério da Saúde de Gaza informou o pessoal da ONU em Gaza que cinco pessoas morreram nas últimas 24 horas devido a subnutrição e fome.

De acordo com o Ministério das Nações Unidas, cerca de 121 adultos e 101 crianças morreram de causas relacionadas com a subnutrição durante a guerra.

"Perante este cenário, os fornecimentos humanitários que entram em Gaza continuam a ser muito inferiores ao mínimo necessário para satisfazer as imensas necessidades da população", afirmou Dujarric.

