No dia 15 de agosto, realizar-se-ão celebrações em toda a Polónia para assinalar o Dia do Exército Polaco, que comemora a vitória na Batalha de Varsóvia em 1920. Neste confronto, o exército do Estado polaco renascido repeliu o ataque do Exército Vermelho, travando a sua marcha sobre a Europa e assegurando a independência da Polónia.

As celebrações em Varsóvia terão início às 08h00 com uma missa por intenção da Pátria e dos soldados polacos na Catedral do Campo do Exército Polaco. O dia 15 de agosto é também o feriado da Ascensão da Virgem Maria.

De seguida, às 10h00, terá lugar a troca da guarda de honra em frente ao Túmulo do Soldado Desconhecido, na Praça Marszałek Józef Piłsudski, em Varsóvia. O presidente Karol Nawrocki e a sua esposa Marta Nawrocka depositarão uma coroa de flores da Nação.

Grande demonstração de força em Varsóvia e no Báltico

O principal destaque das celebrações, no entanto, será o desfile militar na Wisłostrada de Varsóvia, que terá início às 12h00. A porta-voz do Estado-Maior do Exército polaco, coronel Joanna Klejszmit, garante que muitas unidades militares participarão no espetáculo.

"Vamos mostrar o equipamento mais moderno à disposição das Forças Armadas polacas. Desde equipamento terrestre, sendo possível ver equipamento pesado como tanques, a equipamento de artilharia, bem como os veículos mais ligeiros que os nossos soldados têm à sua disposição. Os aliados também participarão no desfile", sublinha Klejszmit.

De acordo com o Ministério da Defesa Nacional (MON) e o Estado-Maior do Exército polaco, estarão em exposição cerca de 300 unidades de equipamento militar de última geração, incluindo tanques Abrams, Leopard e K2, transportadores Borsuk e Rosomak, obuses de canhão Krab e K9, lançadores de foguetes Himars e aviões F-16 e helicópteros AH-64 Apache.

Helicóptero de ataque AH-64 Apache durante o desfile comemorativo do Dia das Forças Armadas Polacas em Varsóvia. Wojsko Polskie - Ministerstwo Obrony Narodowej.

O espetáculo aéreo contará pela primeira vez com o avião de alerta precoce E-7A Wedgetail do exército australiano.

"Pela primeira vez, os soldados australianos juntar-se-ão a nós. Eles estão estacionados na Polónia com os seus aviões de reconhecimento antecipado, por isso haverá realmente algo para ver", salienta Klejszmit

O desfile contará com a presença de cerca de 4.000 militares de todos os ramos das Forças Armadas polacas e de quase 200 representantes de tropas aliadas dos Estados Unidos (EUA), França, Grã-Bretanha, Alemanha, Suécia, Roménia, Eurocorps e da Divisão Multinacional do Nordeste, entre outros.

Durante o ensaio geral, o vice-primeiro-ministro Kosiniak-Kamysz sublinhou o papel especial da França, recordando que, na Batalha de Varsóvia, o apoio dos comandantes franceses foi crucial para a vitória.

"Este facto é especial, porque a Batalha de Varsóvia, também com a participação das tropas francesas e o apoio dos generais e comandantes franceses, poderia ter sido vitoriosa, pelo que agradecemos também aos nossos aliados". - explicou Kosiniak-Kamysz.

As celebrações deste ano apresentam uma novidade histórica. Pela primeira vez, realizar-se-á um desfile naval no Mar Báltico. Vinte navios, incluindo corvetas, fragatas, caça-minas, bem como embarcações hidrográficas e de salvamento, aparecerão nas águas em redor de Hel.

Fragata de mísseis ORP Gen. K. Pułaski. Exército Polaco - Ministério da Defesa Nacional

Os dois eventos - o desfile e a parada naval - terão início em simultâneo e serão transmitidos em direto na televisão, na Internet e nos grandes ecrãs instalados na zona da cerimónia.

A porta-voz do Estado-Maior do Exército polaco, Joanna Klejszmit, em entrevista à Euronews Paweł Głogowski / Euronews

"Para aqueles que não puderem juntar-se a nós na Península de Hel ou no centro de Varsóvia, preparámos uma cobertura detalhada para apresentar os eventos na íntegra", informa Klejszmit.

Os militares convidam-no também a visitar a Cidadela de Varsóvia. Em frente ao Museu do Exército Polaco será possível ver equipamento militar, incluindo unidades aliadas, conhecer soldados, provar sopa de ervilhas militar ou participar em simuladores de tiro e numa pista de obstáculos.

Em entrevista à Euronews, o tenente-coronel Michal Tomczyk, do Departamento de Comunicações e Promoção do Ministério da Defesa, salienta que o interesse pelas forças armadas está a aumentar de ano para ano, especialmente na atual situação geopolítica. Salienta que o dia 15 de agosto é a altura em que muitas pessoas manifestam o seu desejo de se alistarem no exército.

Departamento de Comunicação e Promoção do Ministério da Defesa Nacional, Tenente-Coronel Michał Tomczyk. em entrevista à Euronews Paweł Głogowski / Euronews

"De facto, todas as guarnições da Polónia organizam o seu Dia do Exército Polaco. Aí, haverá a oportunidade de falar com o pessoal militar e perguntar sobre recrutamento ou cursos de formação específicos", diz o tenente-coronel Tomczyk.

As celebrações do Dia do Exército Polaco continuarão também a 16 de agosto. Nesse dia, será realizada uma festa histórica e educativa em frente ao Museu da Batalha de Varsóvia de 1920, em Ossów, combinada com a cerimónia de abertura das instalações. Está prevista uma exposição de equipamento militar, um concerto e uma reconstituição da batalha, que constituirá uma atração especial para os participantes.

A Polónia gasta mais de 4% do seu Produto Interno Bruto (PIB) na defesa. De acordo com os últimos dados do relatório "Despesas de Defesa dos Países da NATO" para 2024, as Forças Armadas polacas contam atualmente com 216 100 militares. Este número coloca a Polónia como o terceiro maior exército da NATO, apenas ultrapassado pela Turquia e pelos Estados Unidos.

Simbolismo e significado do Dia do Exército Polaco

O Dia do Exército Polaco é celebrado a 15 de agosto para comemorar a Batalha de Varsóvia, conhecida como o "Milagre do Vístula". A vitória do exército polaco sobre o exército vermelho travou a marcha dos bolcheviques na Europa e foi crucial para a Polónia recuperar e manter a sua independência. É um dia dedicado a comemorar o heroísmo dos soldados e a realçar o papel das Forças Armadas na garantia da segurança nacional.

Festa das Forças Armadas Polacas 2025: milhares de soldados e impressionantes exibições de equipamento militar Wojsko Polskie - Ministerstwo Obrony Narodowej.

Calendário das cerimónias em Varsóvia e no Mar Báltico

O Ministério da Defesa forneceu um calendário pormenorizado das celebrações: