A Lituânia pediu ajuda à NATO para reforçar as suas defesas aéreas, depois de ter revelado que dois drones militares russos voaram para o seu território a partir da Bielorrússia, no mês passado.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Kęstutis Budrys, disse na quarta-feira que tinha falado com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, para discutir "a segurança regional e os recentes incidentes com drones na Lituânia".

Os dois "concordaram com a necessidade de medidas imediatas para reforçar as capacidades de defesa aérea ao longo das linhas da frente da NATO", escreveu Budrys num post no X.

No início desta semana, a Lituânia afirmou que um drone tinha entrado no país a 28 de julho.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Lituânia, Kęstutis Budrys, chega para uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE no edifício do Conselho Europeu AP Photo

O ministro da Defesa, Dovile Sakaliene, afirmou que o drone foi provavelmente direcionado pela Rússia para Kiev, mas ficou desorientado pelas defesas da Ucrânia e entrou involuntariamente em território lituano.

O drone, que foi encontrado numa área de treino militar dias depois, transportava explosivos, de acordo com a Procuradora-Geral do país, Nida Grunskiene.

As autoridades identificaram-no como um drone russo Gerbera, um tipo normalmente utilizado como chamariz nos ataques de Moscovo contra a Ucrânia, de acordo com a imprensa local.

Separadamente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros lituano disse no início deste mês que tinha exigido uma explicação de Minsk sobre a "entrada ilegal de um veículo aéreo não tripulado multiusos Gerbera de fabrico russo no espaço aéreo lituano a partir da Bielorrússia em 10 de julho".

"Estes incidentes repetidos representam um sinal alarmante do alastramento da agressão russa contra a Ucrânia para o território da NATO", afirmou Budrys no X, na terça-feira.

"A defesa aérea é vital para a segurança dos aliados. A segurança do flanco oriental da NATO deve continuar a ser uma prioridade para a Aliança".

A Lituânia, membro da NATO e da UE, faz fronteira com o exclave russo de Kaliningrado e com a Bielorrússia, aliada de Moscovo.

Em janeiro, o Estado Báltico declarou que iria aumentar as suas despesas com a defesa para 5% a 6% do PIB a partir do próximo ano, em vez dos actuais 3%.

Foi o primeiro país da NATO a prometer atingir o novo objetivo de 5% há muito exigido pelo Presidente dos EUA, Donald Trump.

Danos após um ataque russo em Zaporizhzhia, 6 de agosto de 2025 AP/AP

A Rússia intensificou os ataques às cidades ucranianas nos últimos meses, ignorando os apelos dos líderes ocidentais, como Trump, para que deixem de atacar as zonas civis após mais de três anos de guerra.

Para além da Lituânia, outros países do flanco oriental, como a Roménia, a Polónia e a Letónia, comunicaram incidentes como a violação do seu espaço aéreo por drones russos e o disparo de mísseis perto das respectivas fronteiras com a Ucrânia.

O pedido da Lituânia à NATO surgiu no contexto da demissão do Governo lituano, na sequência da decisão do Primeiro-Ministro Gintautas Paluckas de se demitir na semana passada, devido a uma série de alegações de corrupção.

O presidente Gitanas Nausėda nomeou o ministro das Finanças Rimantas Šadžius como primeiro-ministro interino. Será o interventor do governo até à tomada de posse de um novo governo.