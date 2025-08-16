Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
11 mortos após explosão em fábrica de pólvora na Rússia

Membros das equipas de salvamento após a explosão mortal
Membros das equipas de salvamento após a explosão mortal
Direitos de autor EBU
De Georgios Aivaliotis
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar

Uma explosão numa fábrica de pólvora em Ryazan, na Rússia, matou 11 pessoas e feriu 130. O governador Pavel Malkov declarou um dia de luto.

Numa questão de minutos, a fábrica de pólvora da zona industrial de Silovsky, em Ryazan, uma localidade a 210 km a sul de Moscovo, na Rússia, ficou reduzida a cinzas.

A explosão, ocorrida na tarde de sexta-feira, causou a morte imediata de 11 pessoas e 130 feridos.

Os membros das equipas de salvamento, por vezes utilizando maquinaria pesada e outras vezes com as próprias mãos, moveram blocos de cimento para libertar as pessoas presas.

As autoridades locais estão a investigar "a violação das regras de segurança que conduziu a mortes por negligência".

Por decisão do governador regional de Ryazan, Pavel Malkov, a próxima segunda-feira, 18 de agosto, será dia de luto na região e as bandeiras serão erguidas a meia haste, tendo sido cancelados todos os eventos culturais e desportivos.

