A extensão dos ferimentos ainda não é clara, mas as fotografias do local mostram carruagens descarriladas e viradas.
Várias pessoas ficaram feridas quando um comboio de passageiros colidiu com um veículo num cruzamento perto da cidade de Tinglev, no sul da Dinamarca, informaram as autoridades na sexta-feira.
Um grande número de serviços de emergência está no local e a estação noticiosa local TV2 disse que foram destacados drones e cães de busca.
A empresa responsável pela exploração da rede ferroviária dinamarquesa, Banedanmark, afirmou num post no X que o acidente aconteceu quando o comboio colidiu com um veículo numa passagem de nível.
*Esta é uma história em desenvolvimento e os nossos jornalistas estão a trabalhar em mais atualizações.