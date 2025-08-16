Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Colisão de comboio com automóvel na Dinamarca causa vários feridos

Pessoas esperam numa estação de comboios em Hjoering, 6 de novembro de 2020
Pessoas esperam numa estação de comboios em Hjoering, 6 de novembro de 2020 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

A extensão dos ferimentos ainda não é clara, mas as fotografias do local mostram carruagens descarriladas e viradas.

Várias pessoas ficaram feridas quando um comboio de passageiros colidiu com um veículo num cruzamento perto da cidade de Tinglev, no sul da Dinamarca, informaram as autoridades na sexta-feira.

Um grande número de serviços de emergência está no local e a estação noticiosa local TV2 disse que foram destacados drones e cães de busca.

A extensão dos ferimentos ainda não é clara, mas as fotografias do local mostram carruagens descarriladas e viradas.

A empresa responsável pela exploração da rede ferroviária dinamarquesa, Banedanmark, afirmou num post no X que o acidente aconteceu quando o comboio colidiu com um veículo numa passagem de nível.

*Esta é uma história em desenvolvimento e os nossos jornalistas estão a trabalhar em mais atualizações.

Outras fontes • AP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Começou o julgamento do ex-ministro dinamarquês acusado de posse de material de abuso sexual infantil

Dinamarca vai retirar de Copenhaga estátua de sereia "pornográfica e demasiado primitiva"

Copenhaga para sempre: porque é que os casais estrangeiros vão para a Dinamarca para se casarem?