Ajuda humanitária aguarda poder entrar em Gaza enquanto líderes egípcios e palestinianos se reúnem na passagem de Rafah

Ao aproximar-se da fronteira egípcia com a Faixa de Gaza, na longa e acidentada estrada mediterrânica, é difícil ignorar a presença crescente de pessoal e equipamento militar camuflado.

Jovens soldados com metralhadoras espreitam de estruturas abandonadas, as janelas gradeadas de veículos blindados surgem subitamente entre os buracos das dunas de areia.

Depois, chega-se ao muro.

Placas de betão estendem-se a metros de distância, com uma estrada a dividi-las, conduzindo à verdadeira travessia.

Está repleta de centenas de camiões carregados de ajuda destinada a Gaza, mas em grande parte parados, uma vez que Israel continua a permitir apenas um pequeno fluxo de acesso humanitário através da passagem de Rafah.

Um funcionário da OMS, parado em frente a um camião carregado de camas de UCI, disse à Euronews que apenas 40 veículos entram diariamente no enclave, um número que, por vezes, chega a 15.

A ONU e as suas agências afirmaram que conseguiram trazer entre 500 e 600 camiões por dia durante o cessar-fogo, no início deste ano, para responder às necessidades dos dois milhões de habitantes de Gaza.

"Ontem recebi dois dos quatro camiões que esperava receber em Gaza. Isso foi muito bom", disseram.

Israel afirma que o Hamas está a desviar a ajuda internacional. O país criou a sua própria e controversa Fundação Humanitária de Gaza, apoiada pelos Estados Unidos, que desde então tem sido acusada de envolvimento numa série de incidentes que resultaram na morte de centenas de palestinianos quando se deslocavam para recolher ajuda.

Mas hoje, no início da estrada, mesmo em frente a um posto fronteiriço de estilo faraónico, as pessoas preparavam-se apressadamente para o desfile, conscientes de que o ministro egípcio dos Negócios Estrangeiros, Badr Abdelatty, e o primeiro-ministro palestiniano, Mohamed Mustafa, chegariam em breve para fazer um anúncio.

Sob o sol do meio-dia, em plena vaga de calor, foi erguido um púlpito sobre um tapete vermelho, forrado com vasos de flores de plástico, e um semicírculo de meios de comunicação social de todo o mundo preparou as suas câmaras e juntou as suas ao crescente ramo de microfones no púlpito.

Uma tenda improvisada com cadeiras barrocas ornamentadas de feltro preto e tinta dourada descascada estava a encher-se de jornalistas e dignitários.

Na estrada, um exército animado de jovens voluntários humanitários egípcios flanqueava os camiões.

Uma série de canções egípcias, alegres e patrióticas, soavam de uma série de altifalantes. O que parecia ser o estrondo de uma bomba distante acabou por ser um homem envergonhado que olhava em volta, tendo acabado de testar um microfone.

"Só tem piorado"

Escondidos da vista de todos e da intensidade do sol pela sombra de um camião de ajuda humanitária, estavam Mahmoud e Ramadan, dois camionistas egípcios que tentavam entrar em Gaza para entregar as 25 toneladas de farinha de milho que transportavam cada um dos seus camiões à população cada vez mais faminta da Faixa de Gaza.

Enquanto Mustapha fazia café num fogão a gás ao lado do seu camião, Ramadan falou à Euronews sobre a razão da sua presença ali.

"São os nossos irmãos em Gaza", disse, explicando que era a primeira vez que entrava no território. Ramadan chegou há mais de duas semanas e, desde então, tem dormido no seu veículo.

O bule de kanaka com café açucarado borbulhava e Mahmoud voltou à conversa. Está cá desde o início da guerra e já conduziu ajuda para o território "inúmeras vezes", disse.

Motoristas de camiões de ajuda humanitária conversam enquanto tomam café na passagem de Rafah, no Egito, em 18 de agosto de 2025. Euronews/Gregory Holyoke

Motorista experiente, na casa dos 50 anos, Mahmoud conta que costumava parar em Gaza quando entregava ajuda no início da guerra entre Israel e o Hamas, em outubro de 2023, chegando até ao norte da Faixa de Gaza.

"Eu saía e falava com eles, são todos nossos irmãos e irmãs. Parávamos e eu fazia-lhes café, dava água aos miúdos", acrescentou, apontando para uma pequena torneira na cápsula de cozinha improvisada na lateral do veículo.

Desde então, as coisas mudaram radicalmente. "No início, ainda havia alguns edifícios, mas depois foram destruídos. Depois, as pessoas estavam todas em tendas, agora muitas delas também desapareceram", disse, abanando a cabeça.

"Agora nem sequer podemos sair do veículo. Largamos a ajuda e vamos embora. Isso se conseguirmos sequer entrar". Mahmoud disse que teve de levar pessoalmente toneladas de farinha para ser queimada, depois de ter ultrapassado o seu tempo de vida útil de seis meses, parada em armazéns ou em camiões imóveis.

O inconfundível barulho de um jato a alguns quilómetros de distância foi rapidamente seguido por uma série de estrondos. Desta vez, eram bombas. No entanto, os dois motoristas permaneceram imperturbáveis.

Só esperam que a visita de alto nível desse dia permita que eles e as suas toneladas de alimentos entrem em Gaza. "Se Deus quiser, será hoje", exclamam os dois.

Palavras não se transformam em ações

Minutos depois, um grande comboio de veículos negros surge como uma miragem ao longe.

As luzes piscam, os jovens voluntários permanecem rígidos em suspense. As luzes vermelhas das câmaras acendem-se. A bandeira egípcia tremula por cima do posto fronteiriço.

Quando o ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito e o primeiro-ministro da Autoridade Palestiniana (AP) subiram ao pódio de mãos dadas, não se sabia o que iria ser anunciado. Os murmúrios de maquinações na capital egípcia sobre um novo acordo de cessar-fogo aumentaram a sensação de antecipação.

Cairo tem sido acusado por alguns de não fazer o suficiente para garantir a entrada de ajuda ou permitir a passagem dos palestinianos para o Egito. As palavras do ministro dizem o contrário.

"Sublinhamos aqui, em frente à passagem de Rafah, que a posição egípcia em relação à causa palestiniana é firme, não muda", exclamou Abdelatty.

"O presidente Abdel Fattah el-Sisi já referiu que o Egito nunca poderá participar em qualquer injustiça histórica para com o povo palestiniano", afirmou.

O ministro das Relações Exteriores do Egito, Abdelatty, discursa na passagem de Rafah, no Egito, em 18 de agosto de 2025. Gregory Holyoke/Euronews

De seguida, foi a vez de Mohamed Mustafa. "Irmãos e irmãs, o nosso querido povo da Faixa de Gaza, não descansaremos enquanto não vos devolvermos a vida nobre", afirmou.

A Autoridade Palestiniana não tem controlo sobre Gaza, que continua sob o domínio do Hamas. No entanto, Mustafa sublinhou que a Faixa de Gaza deveria ser unida à Cisjordânia para criar novamente o Estado palestiniano, o que foi aprovado pelos presentes.

"Viva o Egito, viva a Palestina", exclamou Mustafa.

No total, os dois falaram durante 25 minutos sem qualquer novo anúncio, nem aumento da distribuição de ajuda, nem cessar-fogo para já.

"Na verdade, estamos a contar com a UE"

No encontro com a imprensa, a Euronews questionou os dois políticos sobre a necessidade de aumentar a assistência humanitária aos civis em Gaza e sobre a sua opinião relativamente a um Estado palestiniano.

"Do nosso lado, estamos determinados a acabar com a ocupação e a iniciar uma nova era para o nosso povo", disse Mustafa à Euronews. "Pensamos que o que quer que seja que os israelitas digam, é da conta deles".

Abdelatty - que tem sido fundamental nas negociações de cessar-fogo e de paz com Israel - foi mais duro, dizendo à Euronews que "os israelitas costumavam dizer que não há parceiro palestiniano para a paz, agora não há parceiro israelita".

Maged Abu Ramadan, ministro da saúde da Autoridade Palestiniana e antigo presidente da câmara da cidade de Gaza há cerca de duas décadas, estava mesmo ao lado dos dois.

Figura marcante e sombria, já na casa dos 70 anos, foi mais explícito sobre o que considerava ser o papel da Europa no fim da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, a questão mais premente neste momento.

"Estamos a contar com a União Europeia para fazer muito para conseguir a paz no Médio Oriente, para acabar com a matança, esta matança atroz", explicou o antigo cirurgião, condecorado pelo Reino Unido com a Ordem de São João, à Euronews.

Um carro está estacionado ao lado de um camião de ajuda humanitária na passagem de Rafah, no Egito, em 18 de agosto de 2025. Gregory Holyoke/Euronews

A UE continua a ser um "grande parceiro da Autoridade Palestiniana", disse, acrescentando que as ações das antigas potências coloniais, França e Reino Unido, são particularmente importantes.

"A Declaração de Balfour, há quase mais de um século, foi um mandato britânico que apoiou a criação de um Estado judaico na Palestina, em 1917, e agora têm a obrigação de fazer outra declaração".

"Uma declaração Starmer, talvez?", perguntou em tom de brincadeira, acrescentando rapidamente que acreditava que as acções levadas a cabo pelo Palácio do Eliseu e por Whitehall equivaliam a "mudanças fundamentais".

França concordou em reconhecer formalmente o Estado palestiniano na Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, no próximo mês. O Reino Unido concordou em seguir o exemplo.

Ambos os países foram fortemente criticados por Israel e pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que afirmou que o reconhecimento da Palestina se resumiria essencialmente a "recompensar o terrorismo monstruoso do Hamas".

Netanyahu tem-se oposto repetidamente à solução dos dois Estados, afirmando que "Israel continuará a opor-se ao reconhecimento unilateral de um Estado palestiniano".

Um comboio parte, outro fica

Enquanto os dois políticos com mais altas patentes eram cercados pela imprensa de todo o mundo, alternando fluentemente entre o árabe e o inglês, Abu Ramadan entrou na sombra da tenda.

A sua principal preocupação quando se trata dos palestinianos - a apenas 3 quilómetros de distância, mas com dezenas de postos de controlo militar - é a saúde. Abu Ramadan espera poder assumir os cuidados de saúde na Faixa de Gaza, se e quando for anunciado um cessar-fogo permanente e o Hamas abandonar o poder.

"Noventa por cento das nossas instalações estão destruídas, o equipamento foi destruído, não há medicamentos, nada", lamentou. No entanto, o ministro vê ainda alguma esperança.

Em entrevista à Euronews, estimou que 60% a 70% dos serviços de saúde poderiam ser retomados dentro de seis meses, sem explicar porquê. "Não estou a falar dos edifícios", acrescentou.

"Nós, palestinianos, somos excelentes a encontrar soluções inovadoras e a fazer o trabalho muito mais depressa do que as outras pessoas costumam fazer".

No entanto, o tema comum da ajuda externa regressou. "Não podemos fazer tudo o que estamos a falar sem o apoio dos nossos amigos de todo o mundo, seja na Europa, seja nos Estados Unidos".

Uma agitação irrompe atrás dele quando os outros dois políticos se levantam e são conduzidos rapidamente por uma multidão de jornalistas até a sua comitiva de veículos 4x4 pretos.

Enquanto todas as conversas sobre soberania, paz e reconciliação permaneciam hipotéticas, a comitiva seguia para visitar crianças que haviam deixado a Faixa de Gaza para receber cuidados médicos de emergência no Egito e, segundo rumores, iriam em seguida ao melhor restaurante local.

Pouco depois da sua partida, o Hamas anunciou que aceitaria uma proposta de cessar-fogo de 60 dias entre os EUA, o Egito e o Qatar, deixando a decisão final para Israel. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar deslocou-se ao Cairo para novas conversações.

De volta ao posto de controlo, Mahmoud, Ramadan e milhares de outros condutores continuavam sentados, na esperança de poderem entrar numa das zonas de guerra mais perigosas do mundo e, finalmente, poder entregar comida.