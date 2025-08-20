Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Deputado finlandês encontrado morto no Parlamento de Helsínquia, aparentemente por suicídio

Uma fotografia oficial do político finlandês Eemeli Peltonen
Uma fotografia oficial do político finlandês Eemeli Peltonen Direitos de autor  Eemeli Peltonen/Facebook
Direitos de autor Eemeli Peltonen/Facebook
De Gavin Blackburn
Publicado a
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Copied

O Parlamento finlandês está atualmente em férias de verão, mas o primeiro-ministro Petteri Orpo suspendeu todos os trabalhos políticos na terça-feira, em sinal de respeito.

PUBLICIDADE

O político finlandês Eemeli Peltonen foi encontrado morto no edifício do Parlamento, em Helsínquia, na terça-feira, no que as autoridades acreditam ter sido um suicídio, segundo a imprensa local.

A polícia foi chamada ao edifício do Parlamento pela manhã e a morte de Peltonen foi confirmada algumas horas mais tarde numa declaração oficial do Parlamento.

As autoridades não suspeitam de crime e o suicídio é a causa mais provável, ainda que não confirmada.

A morte do deputado do Partido Social-Democrata, de 30 anos, provocou uma onda de choque na esfera política finlandesa, com políticos de todos os quadrantes a manifestarem a sua tristeza.

"Era um membro muito querido da nossa comunidade e vamos sentir muito a sua falta. Uma vida jovem terminou demasiado cedo", declarou Tytti Tuppurainen, presidente do grupo parlamentar social-democrata, num comunicado.

Também o presidente do Parlamento filandês, Jussi Halla-aho, reagiu e escreveu numa publicação na rede social X que Peltonen era um "colega muito querido e respeitado por todos os partidos."

A carreira política de Peltonen começou cedo, tendo-se tornado conselheiro municipal da cidade de Jarvenpaa quando tinha apenas 18 anos.

Nas últimas semanas tem estado fora da ribalta política e, em junho, afirmou que "um problema renal" o tinha afastado do trabalho. "Já tive alta do hospital, mas devido à situação estou de baixa médica de verão e estou agora totalmente concentrado na recuperação da doença", afirmou numa publicação nas redes sociais.

O Parlamento finlandês está atualmente em férias de verão, mas o primeiro-ministro Petteri Orpo suspendeu todos os trabalhos políticos na terça-feira, em sinal de respeito.

Orpo também guardou um minuto de silêncio por Peltonen, informou a emissora pública YLE.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhe esta notícia Comentários

Notícias relacionadas

Filândia combate notícias falsas através da educação. IA pode tornar a tarefa mais difícil

Dois anos após a sua morte, está em preparação um filme biográfico sobre a cantora irlandesa Sinéad O'Connor

Quais os países da UE que registam mais mortes por afogamento?