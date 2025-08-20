Deputado finlandês encontrado morto no Parlamento de Helsínquia, aparentemente por suicídio

PUBLICIDADE

O político finlandês Eemeli Peltonen foi encontrado morto no edifício do Parlamento, em Helsínquia, na terça-feira, no que as autoridades acreditam ter sido um suicídio, segundo a imprensa local.

A polícia foi chamada ao edifício do Parlamento pela manhã e a morte de Peltonen foi confirmada algumas horas mais tarde numa declaração oficial do Parlamento.

As autoridades não suspeitam de crime e o suicídio é a causa mais provável, ainda que não confirmada.

A morte do deputado do Partido Social-Democrata, de 30 anos, provocou uma onda de choque na esfera política finlandesa, com políticos de todos os quadrantes a manifestarem a sua tristeza.

"Era um membro muito querido da nossa comunidade e vamos sentir muito a sua falta. Uma vida jovem terminou demasiado cedo", declarou Tytti Tuppurainen, presidente do grupo parlamentar social-democrata, num comunicado.

Também o presidente do Parlamento filandês, Jussi Halla-aho, reagiu e escreveu numa publicação na rede social X que Peltonen era um "colega muito querido e respeitado por todos os partidos."

A carreira política de Peltonen começou cedo, tendo-se tornado conselheiro municipal da cidade de Jarvenpaa quando tinha apenas 18 anos.

Nas últimas semanas tem estado fora da ribalta política e, em junho, afirmou que "um problema renal" o tinha afastado do trabalho. "Já tive alta do hospital, mas devido à situação estou de baixa médica de verão e estou agora totalmente concentrado na recuperação da doença", afirmou numa publicação nas redes sociais.

O Parlamento finlandês está atualmente em férias de verão, mas o primeiro-ministro Petteri Orpo suspendeu todos os trabalhos políticos na terça-feira, em sinal de respeito.

Orpo também guardou um minuto de silêncio por Peltonen, informou a emissora pública YLE.