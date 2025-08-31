A Lituânia concluiu a instalação dos chamados "dentes de dragão" na sua fronteira com a cidade russa de Königsberg, informou o Ministério da Defesa lituano no sábado. Esta é a última etapa de uma série de medidas de defesa adoptadas pelo país báltico para impedir a agressão russa.

"Estamos a começar pelo nível tático, ou seja, obstáculos específicos na fronteira, e depois combinaremos todo o plano de engenharia num sistema coerente", afirmou Raimundas Vaiksnoras, comandante do exército lituano.

"Trata-se de uma medida de precaução destinada a reforçar a defesa", sublinhou o Ministério da Defesa da Lituânia numa publicação na Plataforma X.

A Lituânia, a Letónia e a Estónia são membros da NATO e fazem fronteira com a Rússia. A Lituânia e a Letónia também fazem fronteira com a Bielorrússia, um aliado próximo de Moscovo. Os três países, anteriormente ocupados pela União Soviética, aumentaram o seu estado de prontidão devido à ameaça de invasão russa desde o início da guerra na Ucrânia em 2022.

As forças armadas lituanas estão a tentar limitar a possibilidade de utilização de estradas não utilizadas que ligam o país à Rússia para reduzir o risco de uma invasão terrestre. Foram também erguidos novos obstáculos nos postos fronteiriços não utilizados com a Bielorrússia - Sumskas, Lavoriski, Raigardas e Latezeris - e no posto de Romaniskes com Königsberg.

Em julho, a Letónia anunciou, por sua vez, a instalação de pirâmides anti-tanque de betão ao longo da fronteira com a Rússia.