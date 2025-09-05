Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Espanha prepara funeral de Estado para as vítimas do DANA em Valência

Um bombeiro espera sentado num barco para entrar no parque de estacionamento subterrâneo inundado do centro comercial MN4, segunda-feira, 4 de novembro de 2024.
Um bombeiro espera sentado num barco para entrar no parque de estacionamento subterrâneo inundado do centro comercial MN4, segunda-feira, 4 de novembro de 2024. Direitos de autor  AP
Direitos de autor AP
De Rafael Salido
Publicado a
O evento está agendado para 29 de outubro, coincidindo com o aniversário da catástrofe, e terá lugar na Cidade das Artes e das Ciências. O evento contará com a presença de autoridades do governo espanhol, da Generalitat e da Casa Real.

O governo de Espanha e a Generalitat Valenciana estão a ultimar os preparativos para um funeral de Estado em memória das 227 vítimas do DANA que devastou a região há quase um ano. A homenagem está prevista para 29 de outubro em Valência, coincidindo com o primeiro aniversário da tragédia.

A Cidade das Artes e das Ciências seria o local escolhido para o ato solene, de acordo com a 'RTVE', embora a confirmação oficial ainda esteja pendente. As autoridades não excluem a possibilidade de uma mudança de última hora por razões logísticas.

Após a catástrofe, foi celebrada uma missa fúnebre na Catedral de Valência, a 9 de dezembro, organizada pelo Arcebispado. A cerimónia, que não teve carácter de funeral de Estado, contou com a presença do rei e da rainha de Espanha, de representantes dos governos central e regional, bem como de cerca de 400 familiares diretos do falecido.

A escolha da Cidade das Artes e das Ciências responde às exigências dos grupos de vítimas, que pediam um local amplo, acessível e laico para acolher milhares de pessoas. A organização do evento encontra-se já numa fase muito avançada.

A data definitiva depende também da confirmação da Casa Real, cuja presença é fundamental para dar à homenagem o carácter institucional que merece. É esperada a presença do rei e da rainha, bem como do presidente do governo, Pedro Sánchez, e do oresidente da Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Com este funeral de Estado, o executivo e a Generalitat pretendem prestar homenagem às pessoas que perderam a vida nas inundações, bem como acompanhar as suas famílias no primeiro aniversário de uma das tragédias naturais mais devastadoras dos últimos anos em Espanha.

