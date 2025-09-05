Espanha prepara funeral de Estado para as vítimas do DANA em Valência

O governo de Espanha e a Generalitat Valenciana estão a ultimar os preparativos para um funeral de Estado em memória das 227 vítimas do DANA que devastou a região há quase um ano. A homenagem está prevista para 29 de outubro em Valência, coincidindo com o primeiro aniversário da tragédia.

A Cidade das Artes e das Ciências seria o local escolhido para o ato solene, de acordo com a 'RTVE', embora a confirmação oficial ainda esteja pendente. As autoridades não excluem a possibilidade de uma mudança de última hora por razões logísticas.

Após a catástrofe, foi celebrada uma missa fúnebre na Catedral de Valência, a 9 de dezembro, organizada pelo Arcebispado. A cerimónia, que não teve carácter de funeral de Estado, contou com a presença do rei e da rainha de Espanha, de representantes dos governos central e regional, bem como de cerca de 400 familiares diretos do falecido.

A escolha da Cidade das Artes e das Ciências responde às exigências dos grupos de vítimas, que pediam um local amplo, acessível e laico para acolher milhares de pessoas. A organização do evento encontra-se já numa fase muito avançada.

A data definitiva depende também da confirmação da Casa Real, cuja presença é fundamental para dar à homenagem o carácter institucional que merece. É esperada a presença do rei e da rainha, bem como do presidente do governo, Pedro Sánchez, e do oresidente da Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Com este funeral de Estado, o executivo e a Generalitat pretendem prestar homenagem às pessoas que perderam a vida nas inundações, bem como acompanhar as suas famílias no primeiro aniversário de uma das tragédias naturais mais devastadoras dos últimos anos em Espanha.