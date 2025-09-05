UE distancia-se das afirmações de Ribera sobre o genocídio israelita em Gaza

A Comissão Europeia distanciou-se na sexta-feira dos comentários feitos por uma comissária de alto nível numa universidade em França, nos quais acusou Israel de cometer genocídio em Gaza.

A vice-presidente executiva da Comissão, Teresa Ribera, acusou a Europa de não ter atuado para persuadir Israel a pôr termo às suas operações militares em Gaza, que dizimaram grande parte da Faixa de Gaza.

"O genocídio em Gaza expõe a incapacidade da Europa em agir e falar a uma só voz, mesmo quando os protestos se espalham pelas cidades europeias e os 14 membros do Conselho de Segurança da ONU apelam a um cessar-fogo imediato", afirmou Teresa Ribera num discurso proferido na Sciences Po, na quinta-feira.

A socialista espanhola tem sido uma das críticas mais veementes em Bruxelas às operações militares de Israel em Gaza, mas o discurso de quinta-feira foi a primeira vez que utiliza explicitamente o termo genocídio em comentários públicos.

Os seus comentários foram criticados pelo governo israelita, que a acusou de ser porta-voz do grupo militante Hamas.

Teresa Ribera, vice-presidente executiva da Comissão Europeia para uma transição limpa, justa e competitiva, discursa em Pequim, 14 de julho de 2025 AP Photo

Numa conferência de imprensa em Bruxelas, na sexta-feira, os porta-vozes da UE deixaram claro que não concordavam com os comentários de Ribera.

"Não cabe à Comissão Europeia julgar esta questão e definição, mas sim aos tribunais, e não houve nenhuma decisão do Colégio [de Comissários] sobre este assunto em particular", disse a porta-voz principal da Comissão Europeia, Paula Pinho.

Quando questionada por um jornalista sobre se a Comissão concordava com as posições de Ribera, Paula Pinho disse: "Não há nenhuma posição da Comissão sobre este assunto".

Anouar El Anouni, porta-voz da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, disse que "apoiava inteiramente" as declarações de Paula Pinho na sua resposta aos jornalistas.

"Em termos da definição em si, determinar se foram cometidos crimes internacionais, incluindo genocídio, é da competência dos tribunais nacionais, bem como dos tribunais internacionais que possam ter jurisdição e a qualificação legal de tal ato, um ato de genocídio, requer o estabelecimento adequado dos factos e a determinação da lei", disse.

Palestinianos inspeccionam os danos após um ataque aéreo do exército israelita a um edifício alto na cidade de Gaza, 5 de setembro de 2025 AP Photo

Os comentários de Ribera surgem na mesma semana em que a maior organização profissional de académicos que estudam o genocídio afirmou que Israel está a cometer genocídio em Gaza.

A determinação da Associação Internacional de Estudiosos de Genocídio, que conta com cerca de 500 membros em todo o mundo, poderá servir para isolar ainda mais Israel na opinião pública mundial e vem juntar-se a um coro crescente de organizações que têm utilizado o termo para designar as ações de Israel em Gaza.

De acordo com a resolução do grupo, "as políticas e ações de Israel em Gaza correspondem à definição legal de genocídio".

O grupo acusou Israel de crimes que incluem "ataques indiscriminados e deliberados contra civis e infra-estruturas civis" em Gaza e apelou a Israel para que "cesse imediatamente todos os actos que constituem genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade contra os palestinianos em Gaza".

Israel rejeitou a acusação e considerou a resolução um "embaraço para a profissão jurídica".

O genocídio foi codificado numa convenção de 1948, elaborada após os horrores do Holocausto, que o define como actos "cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso".

Uma fotografia aérea tirada por um drone mostra a destruição causada pela ofensiva aérea e terrestre israelita em Jabaliya, 16 de fevereiro de 2025 AP Photo

A ONU e muitos países ocidentais afirmaram que só um tribunal pode decidir se foi cometido um crime.

A guerra começou quando militantes liderados pelo Hamas atacaram o sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1200 pessoas, na sua maioria civis.

O Hamas fez 251 pessoas reféns e mantém, atualmente, 50, das quais se pensa que 20 estão vivas. A subsequente ofensiva israelita matou até à data mais de 64 000 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, gerido pelo Hamas, cujos números não distinguem entre combatentes e civis.

Grandes extensões da Faixa de Gaza foram arrasadas e a maioria dos mais de 2 milhões de habitantes do território foi deslocada.