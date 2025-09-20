Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Moscovo lança ataque em larga escala contra a Ucrânia enquanto Kiev continua a atacar as refinarias de petróleo russas

Socorristas trabalham no local de uma casa residencial danificada por um ataque russo em Dnipro, Ucrânia, sábado, 20 de setembro de 2025.
Socorristas trabalham no local de uma casa residencial danificada por um ataque russo em Dnipro, Ucrânia, sábado, 20 de setembro de 2025. Direitos de autor  Ukrainian Emergency Service/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Ukrainian Emergency Service/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Evelyn Ann-Marie Dom com AP
Publicado a
A Rússia lançou mais de 600 drones e mísseis contra nove regiões da Ucrânia. Entretanto, Kiev atacou duas refinarias de petróleo russas, no âmbito da sua campanha mais alargada contra o petróleo e o gás russos.

PUBLICIDADE

A Rússia lançou um ataque em grande escala com mísseis e drones contra várias regiões da Ucrânia no sábado, matando pelo menos três pessoas e ferindo dezenas de outras.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmou que a Rússia lançou mais de 600 drones e mísseis, que visaram nove regiões da Ucrânia, incluindo Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhzhia, Poltava, Kyiv, Odesa, Sumy e Kharkiv.

"O inimigo visava as nossas infra-estruturas, áreas residenciais e empresas civis", escreveu Zelenskyy no X, acrescentando que um míssil equipado com munições de fragmentação atingiu um edifício de vários andares na cidade de Dnipro.

"Cada um destes ataques não é uma necessidade militar, mas uma estratégia deliberada da Rússia para aterrorizar os civis e destruir as nossas infra-estruturas", concluiu o dirigente ucraniano.

Os meios de comunicação social locais informaram que uma pessoa morreu e outras oito ficaram feridas no distrito de Chernihiv. Três dos feridos estavam a viajar de carro quando o drone foi atingido. Foram chamados ao local três médicos, que também ficaram feridos quando um segundo ataque atingiu a região. Os seis foram transportados para o hospital.

Em Dnipropetrovsk, pelo menos 30 pessoas ficaram feridas, disse o governador local Serhii Lysak, acrescentando que vários edifícios altos e casas foram danificados na cidade oriental de Dnipro.

As equipas de salvamento apagam um incêndio numa casa residencial danificada por um ataque russo em Dnipro, Ucrânia, no sábado, 20 de setembro de 2025.
Trabalhadores de resgate apagam o fogo de uma casa residencial danificada por um ataque russo em Dnipro, Ucrânia, no sábado, 20 de setembro de 2025... Ukrainian Emergency Service/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

A Força Aérea ucraniana afirmou que, dos 619 drones e mísseis lançados pela Rússia, incluindo 579 drones, oito mísseis balísticos e 32 mísseis de cruzeiro, abateu e neutralizou 552 drones, dois mísseis balísticos e 29 mísseis de cruzeiro.

Campanha de Kiev contra as infraestruturas russas de petróleo e gás

Entretanto, a Ucrânia prosseguiu os seus ataques contra a indústria petrolífera russa, atacando duas refinarias de petróleo nas regiões russas de Saratov e Samara.

"A refinaria Saratovsky fornece aproximadamente 2,54% do volume total de refinação de petróleo na Rússia (mais de 7 milhões de toneladas de petróleo por ano)", afirmou o Estado-Maior da Ucrânia num comunicado.

O comunicado acrescentou que a Ucrânia também danificou a principal infraestrutura de transporte em Samara.

"Todas as instalações afectadas estão envolvidas no abastecimento das Forças Armadas russas", lê-se no comunicado.

O ataque faz parte de uma campanha mais vasta de Kiev contra as infraestruturas russas de petróleo e gás, que Zelenskyy afirma serem uma fonte de rendimento fundamental para financiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia.

Na sexta-feira, a Comissão Europeia propôs uma nova série de sanções contra a Rússia, visando o gás natural liquefeito (GNL), bancos, plataformas de criptomoeda e navios da chamada "frota sombra" de Moscovo.

Zelenskyy saudou as sanções adicionais, afirmando que "visam os principais motores da economia de guerra: receitas de energia, finanças, insumos de alta tecnologia e a base industrial militar", acrescentando que "este é um passo importante que intensificará a pressão sobre a máquina de guerra da Rússia e terá um impacto tangível".

