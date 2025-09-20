PUBLICIDADE

A Rússia lançou um ataque em grande escala com mísseis e drones contra várias regiões da Ucrânia no sábado, matando pelo menos três pessoas e ferindo dezenas de outras.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmou que a Rússia lançou mais de 600 drones e mísseis, que visaram nove regiões da Ucrânia, incluindo Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhzhia, Poltava, Kyiv, Odesa, Sumy e Kharkiv.

"O inimigo visava as nossas infra-estruturas, áreas residenciais e empresas civis", escreveu Zelenskyy no X, acrescentando que um míssil equipado com munições de fragmentação atingiu um edifício de vários andares na cidade de Dnipro.

"Cada um destes ataques não é uma necessidade militar, mas uma estratégia deliberada da Rússia para aterrorizar os civis e destruir as nossas infra-estruturas", concluiu o dirigente ucraniano.

Os meios de comunicação social locais informaram que uma pessoa morreu e outras oito ficaram feridas no distrito de Chernihiv. Três dos feridos estavam a viajar de carro quando o drone foi atingido. Foram chamados ao local três médicos, que também ficaram feridos quando um segundo ataque atingiu a região. Os seis foram transportados para o hospital.

Em Dnipropetrovsk, pelo menos 30 pessoas ficaram feridas, disse o governador local Serhii Lysak, acrescentando que vários edifícios altos e casas foram danificados na cidade oriental de Dnipro.

Trabalhadores de resgate apagam o fogo de uma casa residencial danificada por um ataque russo em Dnipro, Ucrânia, no sábado, 20 de setembro de 2025... Ukrainian Emergency Service/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

A Força Aérea ucraniana afirmou que, dos 619 drones e mísseis lançados pela Rússia, incluindo 579 drones, oito mísseis balísticos e 32 mísseis de cruzeiro, abateu e neutralizou 552 drones, dois mísseis balísticos e 29 mísseis de cruzeiro.

Campanha de Kiev contra as infraestruturas russas de petróleo e gás

Entretanto, a Ucrânia prosseguiu os seus ataques contra a indústria petrolífera russa, atacando duas refinarias de petróleo nas regiões russas de Saratov e Samara.

"A refinaria Saratovsky fornece aproximadamente 2,54% do volume total de refinação de petróleo na Rússia (mais de 7 milhões de toneladas de petróleo por ano)", afirmou o Estado-Maior da Ucrânia num comunicado.

O comunicado acrescentou que a Ucrânia também danificou a principal infraestrutura de transporte em Samara.

"Todas as instalações afectadas estão envolvidas no abastecimento das Forças Armadas russas", lê-se no comunicado.

O ataque faz parte de uma campanha mais vasta de Kiev contra as infraestruturas russas de petróleo e gás, que Zelenskyy afirma serem uma fonte de rendimento fundamental para financiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia.

Na sexta-feira, a Comissão Europeia propôs uma nova série de sanções contra a Rússia, visando o gás natural liquefeito (GNL), bancos, plataformas de criptomoeda e navios da chamada "frota sombra" de Moscovo.

Zelenskyy saudou as sanções adicionais, afirmando que "visam os principais motores da economia de guerra: receitas de energia, finanças, insumos de alta tecnologia e a base industrial militar", acrescentando que "este é um passo importante que intensificará a pressão sobre a máquina de guerra da Rússia e terá um impacto tangível".