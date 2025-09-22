A cidade de Paris decidiu assinalar, à sua maneira e por antecipação, o reconhecimento do Estado palestiniano por França, o qual será anunciado esta segunda-feira pelo presidente francês Emmanuel Macron na sede das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, na véspera da abertura da 80.ª Assembleia Geral da ONU.

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Às 21 horas do último domingo, a Torre Eiffel - que é propriedade do município - exibiu as bandeiras palestiniana e israelita, ligadas por uma pomba da paz com um ramo de oliveira.

Esta projeção num grande ecrã não foi anunciada com antecedência e deve ter sido certamente uma surpresa para os transeuntes e automobilistas nas imediações do Champ de Mars ou do Trocadero.

"Paris apoia a iniciativa levada às Nações Unidas pelo Presidente da República Francesa para o reconhecimento do Estado da Palestina. Paris reafirma o seu compromisso com a paz, que mais do que nunca exige uma solução de dois Estados", escreveu a autarca da capital, Anne Hidalgo, na rede social Bluesky, sem especificar por quanto tempo a imagem permanecerá exposta.

Paris soutient l'initiative portée aux Nations-Unies par le Président de la République française pour la reconnaissance de l'Etat de Palestine. Paris réaffirme son engagement pour la paix qui passe plus que jamais par la solution à deux États.



[image or embed] — Anne Hidalgo (@annehidalgo.bsky.social) 21 septembre 2025 à 21:20

Como relata a Franceinfo, os presidentes de câmara de várias cidades francesas também indicaram, nos últimos dias, que tencionam hastear a bandeira palestiniana (sem a israelita) no frontão das suas câmaras municipais na segunda-feira.

França "do lado certo da História"?

A decisão de Emmanuel Macron de reconhecer o Estado palestiniano não é totalmente popular, pelo menos para todos. Numa carta aberta ao presidente francês, publicada pelo Figaro, vinte personalidades, entre as quais Philippe Torreton, Joann Sfar, Arthur e Charlotte Gainsbourg, pedem que o reconhecimento do Estado palestiniano seja condicionado à libertação dos reféns e ao desmantelamento do Hamas.

Na sua opinião, esta é a única forma, e a "única forma, de este gesto poder contribuir para a paz" no Médio Oriente. Caso contrário, seria uma "capitulação moral perante o terrorismo", acrescentam.

Mas para Varsen Aghabekian Chahine, ministro dos Negócios Estrangeiros da Autoridade Palestiniana, "França está do lado certo da história". "Apreciamos muito a posição de França. Agora é o momento certo. Se não for agora, quando é que será?" , questionou na Franceinfo.

Nas pegadas de Mittérrand e Villepin

Para o jornal La Dépêche, este é um discurso histórico que Emmanuel Macron vai proferir, seguindo as pisadas de François Mitterrand, perante o Knesset, a 4 de março de 1982, quando apelou para uma solução de dois Estados, e de Dominique de Villepin, a 14 de fevereiro de 2003, perante o Conselho de Segurança da ONU, para se opor à guerra liderada pelos americanos no Iraque.

O chefe de Estado francês está a trabalhar nesta questão há várias semanas. Para avaliar o impacto do seu anúncio, Emmanuel Macron convidou, a 11 de setembro, intelectuais, escritores, personalidades da comunidade judaica e empresários para um jantar de teste no Palácio do Eliseu, onde ouviu todos, provocou o debate e registou objeções e encorajamentos.

Ao mesmo tempo, os seus conselheiros diplomáticos redigiram e corrigiram várias versões de uma carta a Mahmoud Abbas, até encontrarem o tom certo.

Mas Macron também garantiu que estava consciente da "angústia, da solidão, do medo, da preocupação dos judeus franceses". Consciente de que muitos - sobretudo o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu - veem o reconhecimento do Estado palestiniano como "uma recompensa" para o Hamas, um "perigo" para a existência de Israel, suscetível de conduzir a um recrudescimento do antissemitismo, Macron disse ter pedido ao ministro da Justiça que "dê instruções aos procuradores para melhorarem a resposta judicial ao antissemitismo e às suas novas formas".

Com este reconhecimento, França segue os passos de Portugal e de três membros da Commonwealth - Grã-Bretanha, Austrália e Canadá, que anunciaram a sua decisão no dia anterior - e abre caminho a outros países, nomeadamente o Luxemburgo e a Bélgica.