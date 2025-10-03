As autoridades britânicas detiveram três pessoas suspeitas de estarem envolvidas no ataque que matou duas pessoas à porta de uma sinagoga em Manchester, na manhã de quinta-feira.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

O ataque teve lugar na Sinagoga da Congregação Hebraica de Heaton Park, no norte de Manchester, depois de os fiéis se terem reunido para celebrar o Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico.

Jihad Al-Shamie, 35 anos, cidadão britânico de origem síria, apontado como autor do ataque, foi morto a tiro pela polícia no local.

Na sexta-feira, a polícia disse que as duas vítimas eram Adrian Daulby, 53 anos, e Melvin Cravitz, 66 anos, ambos homens judeus que viviam no subúrbio de Crumpsall, em Manchester.

Três outras pessoas sofreram "ferimentos graves" no que as autoridades britânicas declararam ser um ataque terrorista.

Num comunicado divulgado na quinta-feira, a polícia antiterrorista confirmou que dois homens na casa dos 30 anos e uma mulher na casa dos 60 foram detidos por suspeita de prática, preparação e instigação de actos de terrorismo.

O ministro do Interior do Reino Unido, Shabana Mahmood, afirmou que Al-Shamie, que entrou no país ainda criança e obteve a cidadania em 2006, não era conhecido da polícia nem do Prevent, o programa antiterrorista britânico que procura identificar as pessoas em risco de radicalização.

O atacante conduziu um veículo contra o público antes de começar a esfaquear pessoas. O dispositivo suspeito que usava foi mais tarde considerado como não representando qualquer perigo.

Em reação à tragédia, o rabino-chefe Ephraim Mirvis, chefe do judaísmo ortodoxo no Reino Unido, disse que era a consequência de "uma onda implacável de ódio aos judeus" nas ruas e na Internet.

"Este é o dia que esperávamos nunca ver, mas que, no fundo, sabíamos que iria chegar", escreveu nas redes sociais.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, denunciou o agressor "vil" que "atacou judeus por serem judeus".

Dirigindo-se à comunidade judaica britânica, o líder do país prometeu fazer "tudo o que estiver ao meu alcance para vos garantir a segurança que merecem".

Acrescentou que o país se uniria "para envolver a vossa comunidade e mostrar-vos que a Grã-Bretanha é um lugar onde vocês e as vossas famílias estão seguros, protegidos e pertencem".

Desde o ataque liderado pelo Hamas ao sul de Israel, em 7 de outubro de 2023, e a consequente ofensiva israelita em Gaza, o Reino Unido tem assistido a um aumento acentuado do número de incidentes anti-semitas registados, com mais de 1.500 reportados de janeiro a junho, o segundo maior total de sempre em seis meses.