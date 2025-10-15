Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Milhares de pessoas protestam em Espanha durante greve geral pela Palestina

Manifestantes pró-palestinianos bloqueiam a linha do comboio, 15 de outubro de 2025.
Manifestantes pró-palestinianos bloqueiam a linha do comboio, 15 de outubro de 2025. Direitos de autor  TVE
Direitos de autor TVE
De Christina Thykjaer
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Milhares de pessoas manifestam-se, esta terça-feira, em cidades de toda a Espanha num dia de greve geral e paralisações parciais convocadas em solidariedade com a Palestina. Os protestos, impulsionados por sindicatos e coletivos sociais, afetam os transportes, a saúde e a educação.

Milhares de pessoas estão a manifestar-se esta terça-feira em cidades de toda a Espanha, numa jornada de greve geral e paralisações parciais convocadas em solidariedade com a Palestina e para exigir o fim da ofensiva israelita na Faixa de Gaza. As mobilizações, promovidas por sindicatos e grupos sociais, incluíram marchas, concentrações, bloqueios e paralisações em infraestruturas essenciais, num contexto de ampla participação cidadã.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Na Catalunha, a greve começou às primeiras horas da manhã com piquetes e cortes de estradas e de acessos ao porto de Barcelona. Registaram-se também cancelamentos de comboios e paralisações em alguns turnos industriais, nomeadamente na fábrica da Seat. Em Mataró, um grupo de manifestantes ocupou um McDonald's durante 20 minutos. Na capital catalã, centenas de pessoas concentraram-se em frente à sede da Comissão Europeia, na Via Laietana, e fizeram uma marcha pelo centro da cidade, num contexto de forte presença policial. Na estação de Sants, houve momentos de tensão entre manifestantes e agentes dos Mossos d'Esquadra.

Noutras cidades, como Logroño, León, Múrcia, Toledo, Bilbau e também nas Ilhas Baleares, os protestos assumiram a forma de comícios, marchas e atos simbólicos. Nas Ilhas Baleares, cerca de 600 professores aderiram ao dia de greve. Em León, os manifestantes partiram da Plaza de San Marcos para a Plaza de Regla, parando em frente a um supermercado para apelar ao boicote aos produtos ligados a Israel. Em Logroño, a Plaza del Espolón foi simbolicamente rebatizada de "Plaza Palestina Libre" ("Praça Palestina Livre", em português) durante o evento principal.

Os transportes, a saúde e a educação foram afetados pelas greves, embora as administrações tenham estabelecido serviços mínimos para garantir o funcionamento dos serviços essenciais. Em Madrid, o metro está a funcionar a 80% nas horas de ponta e os autocarros a 30%, enquanto na Catalunha os transportes públicos mantêm 66% das suas frequências habituais. Na Galiza, os sindicatos convocaram greves de duas a quatro horas por turno, e em Huesca os autocarros urbanos estão a funcionar com um horário reduzido.

Manifestantes pró-Palestina bloqueiam uma estrada, 15 de outubro de 2025.
Manifestantes pró-Palestina bloqueiam uma estrada, 15 de outubro de 2025. TVE

Movimento universitário e Sumar juntam-se ao protesto

O movimento estudantil também desempenhou um papel importante, com greves e concentrações em várias universidades públicas. No Congresso, o grupo parlamentar do Sumar anunciou a sua ausência da sessão de controlo do governo, num gesto de apoio ao dia de protesto.

As manifestações fazem parte de um apelo internacional para denunciar o que os organizadores classificam como "genocídio" em Gaza e para exigir um cessar-fogo permanente. Durante o dia, Israel confirmou que manterá a entrada de ajuda humanitária através da passagem de Rafah com cerca de 600 camiões de mantimentos por dia, embora tenha avisado que irá rever a situação se a entrega dos corpos dos reféns acordada com o Hamas não for concluída.

Apesar do cessar-fogo, fontes locais relataram um ataque de drones na cidade de Gaza que matou duas pessoas. A ativista sueca Greta Thunberg, que fazia parte de uma flotilha humanitária que foi intercetada pelas forças israelitas, denunciou ter sido agredida durante a sua detenção.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Bélgica cancela voos e suprime comboios durante greve nacional de três dias

Protesto pró-palestina em Barcelona termina com 15 detidos, 11 deles menores

Rádios independentes holandesas anunciam emissão de 15 horas pela Palestina