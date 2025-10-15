Países Baixos: líder da extrema-direita retoma campanha após suspeita de atentado terrorista

O deputado neerlandês de extrema-direita Geert Wilders anunciou esta quarta-feira que ia retomar a sua campanha eleitoral, apenas alguns dias depois de ter suspendido as atividades devido a relatos de que era um possível alvo de um alegado plano na Bélgica para matar políticos.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Três jovens foram detidos na Bélgica, na quinta-feira passada, depois de os investigadores terem descoberto um explosivo caseiro que os suspeitos estariam a planear colocar num drone para levar a cabo o ataque.

Os procuradores afirmaram que as rusgas policiais faziam parte de uma investigação sobre "tentativa de homicídio terrorista e participação nas atividades de um grupo terrorista". O primeiro-ministro belga, Bart De Wever, também foi identificado como um possível alvo.

Wilders cancelou vários debates na televisão e na rádio depois de o coordenador nacional neerlandês para a luta contra o terrorismo e a segurança ter confirmado que ele era um dos alvos.

Mas numa publicação no X, na quarta-feira, o deputado anti-islão e anti-imigração disse que estava "de volta ao trabalho".

"As eleições estão a chegar, é tempo de campanha e eu sinto uma grande responsabilidade para com os Países Baixos e os eleitores do PVV", afirmou Wilders numa declaração escrita.

Recordou ainda que viveu sob proteção permanente durante 21 anos devido a "inúmeras ameaças de morte de todas as formas e feitios".

O PVV lidera as sondagens para as eleições de 29 de outubro para os 150 lugares da Segunda Câmara, a câmara baixa do parlamento neerlandês.

O sistema de representação proporcional dos Países Baixos, combinado com uma paisagem política fragmentada, quase garante um governo de coligação.

Resta saber se Wilders conseguirá formar uma coligação de direita, caso obtenha o maior número de lugares. O Partido para a Liberdade e Democracia (VVD), de centro-direita, já disse que não vai aderir a uma coligação com o partido de Wilders.

O PVV ganhou as últimas eleições nos Países Baixos no final de 2023 e foi o maior bloco numa coligação governamental de quatro partidos até ao início deste ano, quando Wilders retirou os seus ministros do governo numa disputa sobre a repressão da migração.

O manifesto do partido para as próximas eleições apela a medidas que incluem a suspensão total da entrada de requerentes de asilo nos Países Baixos, patrulhas militares nas fronteiras para fazer cumprir a proibição e o encerramento de centros de requerentes de asilo recentemente abertos.