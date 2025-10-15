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Três feridos e 15 detidos após confrontos em manifestação antes de jogo entre Itália e Israel

Manifestações em Udine contra o jogo Itália-Israel de 14 de outubro de 2025
Manifestações em Udine contra o jogo Itália-Israel de 14 de outubro de 2025 Direitos de autor  Luca Bruno/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Luca Bruno/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Andrea Barolini & Euronews
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Milhares de pessoas marcharam pacificamente em Udine para manifestar a sua solidariedade com o povo palestiniano. O protesto aconteceu à margem do jogo entre a Itália e Israel. No final da marcha foram registados confrontos entre manifestantes e polícia.

Três pessoas ficaram feridas e pelo menos 15 foram detidas durante os confrontos entre a polícia e os manifestantes em Udine, à margem do jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026 entre Itália e Israel. A seleção italiana venceu a partida por 3-0.

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Entre os feridos encontram-se dois jornalistas, a repórter da Rai News 24, Elisa Dossi e um operador de câmara da agência Local Team, que foi ferido no rosto e teve mesmo de ser levado para o hospital devido à lesão, considerada grave.

Enquanto os confrontos ainda decorriam no exterior do estádio, soavam os apupos ao hino israelita a partir das bancadas do estádio de Udine.

Tumultos em Udine no final de manifestação Palestina

Cerca de quinze mil pessoas participaram na manifestação de apoio à Palestina onde também foi exigida a exclusão de Israel das competições desportivas, à semelhança do que aconteceu com a seleção russa.

No final do protestos, vários mascarados separaram-se do grupo principal de manifestantes para forçar os bloqueios policiais, atirando pedras, barreiras e garrafas contra os veículos blindados e os agentes da polícia de choque.

A polícia respondeu com gás lacrimogéneo e jatos de água água.

Manifestantes apelaram ao boicote do jogo em Udine

"Não se joga contra aqueles que representam um Estado genocidae de apartheid como Israel", foi a palavra de ordem que deu início à procissão que partiu da Piazza della Repubblica.

Os expoentes da comunidade palestiniana denunciaram "o genocídio do povo palestiniano" e exigiram "o reconhecimento de um Estado da Palestina como a única solução para o Médio Oriente".

Mais de 350 associações, sindicatos e partidos juntaram-se ao cortejo promovido pelo Comité Palestiniano de Udine. Para além das famílias, dos estudantes e de pessoas de todas as idades, participaram na manifestação sindicatos como a CGIL e a Usb.

Na Piazza Primo Maggio**, os manifestantes ergueram uma grande faixa com 18.745 nomes de crianças mortas na Palestina.**

Udine blindada para o jogo entre Itália e Israel

A cidade foi blindada para o evento e para o jogo, adotando medidas de segurança extraordinárias.

Drones e helicópteros sobrevoam desde a manhã de terça-feira a zona do estádio, declarada zona vermelha, e o centro da capital friulana, com a polícia a efetuar controlos rigorosos aos adeptos.

Entretanto, realizaram-se protestos de solidariedade para com os palestinianos e de boicote ao jogo em várias cidades italianas, incluindo Roma, Ancona e Ascoli Piceno.

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