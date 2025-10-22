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Ataque russo atinge jardim de infância de Kharkiv, crianças são retiradas no meio de chamas

Crianças a serem evacuadas de um jardim de infância, atingido por drones russos em Kharkiv, na Ucrânia. 22 de outubro de 2025
Crianças a serem evacuadas de um jardim de infância, atingido por drones russos em Kharkiv, na Ucrânia. 22 de outubro de 2025 Direitos de autor  Volodymyr Zelenskyy Telegram Channel
Direitos de autor Volodymyr Zelenskyy Telegram Channel
De Sasha Vakulina
Publicado a Últimas notícias
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A Rússia atacou a segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, na quarta-feira, atingindo um jardim de infância com crianças. O presidente da Ucrânia afirmou que todas as crianças foram retiradas, tendo muitas delas "sofrido reações agudas de stress".

As forças russas atacaram Kharkiv na quarta-feira, atingindo e incendiando um jardim de infância com crianças no seu interior, segundo as autoridades.

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O presidente da Câmara de Kharkiv, Ihor Terekhov, e o chefe da Administração Estatal Regional de Kharkiv, Oleh Synyegubov, afirmaram que se registaram pelo menos três explosões na zona.

"Um jardim de infância privado no distrito de Kholodnohirskyi foi atingido. Há um incêndio no local do ataque", disse Terekhov, acrescentando mais tarde que não há informações sobre ferimentos em crianças.

Pelo menos uma pessoa morreu e seis ficaram feridas no ataque, que ocorreu por volta das 9 horas locais (10 horas CEST).

De acordo com o presidente da Câmara, os dados preliminares indicam que a Rússia atacou Kharkiv com drones Shahed.

Até ao momento, todas as crianças foram retiradas do jardim de infância. O fogo ainda está a arder", disse Terekhov.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, disse que, de acordo com informações preliminares, muitas crianças estão "a sofrer reações agudas de stress".

Partilhou as fotografias do Serviço Nacional de Emergência da Ucrânia que mostram as crianças a serem levadas do local.

Crianças a serem retiradas do jardim de infância atingido por drones russos em Kharkiv, Ucrânia, 22 de outubro de 2025
Crianças a serem retiradas do jardim de infância atingido por drones russos em Kharkiv, Ucrânia, 22 de outubro de 2025 Volodymyr Zelenskyy Telegram Channel

"Não há justificação para um ataque com drones a um jardim de infância, nem nunca poderá haver. É evidente que a Rússia está a tornar-se mais descarada. Estes ataques são a bofetada da Rússia na cara de todos os que insistem numa solução pacífica", disse Zelenskyy.

"Os bandidos e os terroristas só podem ser colocados no seu lugar pela força".

Crianças a serem retiradas do jardim de infância atingido por drones russos em Kharkiv, Ucrânia. 22 de outubro de 2025
Crianças a serem retiradas do jardim de infância atingido por drones russos em Kharkiv, Ucrânia. 22 de outubro de 2025 Volodymyr Zelenskyy Telegram Channel
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