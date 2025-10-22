Milhões de ucranianos em todo o país estão a preparar-se para mais um inverno de cortes de energia e possíveis apagões, à medida que a Rússia renova a sua campanha anual de ataques à rede energética do país.

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Mas este ano parece um pouco diferente, pois analistas e autoridades afirmam que Moscovo mudou de tática e agora tem como alvo regiões específicas, bem como infraestruturas de gás.

Em algumas regiões, principalmente aquelas mais próximas da linha de frente no leste, a temporada de geradores barulhentos começou, assim como longas horas de escuridão, sem energia elétrica ou água.

As pessoas estão mais uma vez a usar pequenas estações de energia, a carregar vários carregadores portáteis e a armazenar garrafas de água nas suas casas de banho.

Os ataques tornaram-se mais eficazes à medida que a Rússia lança centenas de drones, alguns equipados com câmaras que melhoram a mira, sobrecarregando as defesas aéreas da Ucrânia, especialmente nas regiões onde a proteção é mais fraca.

As consequências já estão a alterar a vida quotidiana, especialmente para aqueles cuja sobrevivência depende da eletricidade.

Pessoas carregam os seus telemóveis numa das tendas aquecidas chamadas pontos de invencibilidade em Chernihiv, 21 de outubro de 2025 AP Photo

Para Zinaida Kot, que está a fazer diálise há sete anos, isto é muito pior do que o mero desconforto. Sem eletricidade, a máquina que a mantém viva deixa de funcionar.

"É mau. Ficamos muito preocupados quando não há eletricidade", disse ela da sua cama de hospital, ligada a uma máquina de diálise alimentada por um gerador que os funcionários consideram "não suficientemente fiável".

"Se não houver tratamento, eu morro. Não existiria".

Apagão em Shostka

No início de outubro, um ataque russo deixou a pequena cidade de Shostka, no norte do país, sem eletricidade, água ou gás.

A cidade fica a apenas 50 quilómetros da linha de frente, na região norte de Sumy. O serviço de gás foi restaurado posteriormente e a eletricidade voltou a funcionar apenas por algumas horas por dia.

“A situação é difícil”, disse Mykola Noha, prefeito de Shostka. A eletricidade e a água agora são fornecidas em horários programados, disponíveis por algumas horas por dia.

“E isso realmente preocupa os moradores, pois não podemos prever os cortes de energia. Reparamos algo e isso é destruído novamente. Essa é a nossa situação.”

Pessoas caminham por Shostka durante um apagão contínuo, 16 de outubro de 2025 AP Photo

Shostka zumbe com o ronco baixo dos geradores. Estes alimentam cafés, lojas, edifícios residenciais e hospitais. Por toda a cidade, os chamados "pontos de invencibilidade" oferecem aos residentes um local para carregar aparelhos e aquecer-se.

Os dias mais difíceis, dizem os habitantes locais, foram aqueles em que não havia gás - não havia calor nem forma de cozinhar - e as pessoas faziam as refeições em fogueiras abertas nas ruas.

No hospital local, onde todos os fogões são elétricos, os funcionários construíram um simples forno a lenha durante os primeiros dias da invasão total da Rússia em 2022, quando a cidade esteve perto de ser ocupada.

E agora ajuda a alimentar pelo menos 180 pacientes, disse Svitlana Zakotei, uma enfermeira que supervisiona as refeições dos pacientes.

O hospital passou três semanas a funcionar com geradores, uma linha de vida dispendiosa que queima quase meia tonelada de combustível por dia, cerca de 250.000 hryvnias (5.145 euros) por semana, disse o diretor do hospital, Oleh Shtohryn. Este valor é quase igual à sua fatura mensal de eletricidade.

A energia é racionada. Na ala de diálise, as luzes ficam apagadas para que a eletricidade possa alimentar as máquinas que mantêm os doentes vivos.

Uma das oito unidades queimou-se por causa do apagão, uma perda dispendiosa que o hospital não tem meios para substituir em breve. Mesmo assim, 23 pacientes vêm diariamente para um tratamento que dura horas.

A nova estratégia da Rússia

A crise em Shostka reflete a mudança de estratégia da Rússia. Em 2022-2023, Moscovo lançou ondas de mísseis e drones em todo o país para desestabilizar a rede nacional da Ucrânia. Este ano, porém, está a atacar região a região.

O padrão recente mostra ataques mais pesados nas regiões de Chernihiv, Sumy e Poltava, enquanto Kharkiv, Odesa, Mykolaiv e Dnipro enfrentam ataques menos frequentes, mas ainda regulares.

Na terça-feira, Chernihiv e parte da região ficaram sem eletricidade depois de a Rússia ter atacado a rede de energia local na noite anterior, segundo as autoridades locais.

Pessoas recebem refeições gratuitas num ponto de distribuição durante um apagão contínuo em Shostka, 16 de outubro de 2025 AP Photo

"Não conseguiram atingir a infraestrutura nacional, porque agora está muito mais bem protegida e os operadores sabem como reagir", disse Oleksandr Kharchenko, diretor do Centro de Investigação Energética.

"Por isso, decidiram recentrar-se e mudar de tática".

As regiões da linha da frente, a cerca de 120 quilómetros do combate, são as mais vulneráveis.

"São ataques contra civis que não têm nada a ver com a guerra".

E para as equipas de energia ucranianas, isso significa reparar repetidamente as mesmas linhas e estações, desde as torres de transmissão às centrais térmicas, enquanto suportam interrupções em casa.

"Mas é o nosso trabalho. Quem mais o faria? Mais ninguém o faria", diz Bohdan Bilous, técnico eletricista. "Quero ser otimista e estar preparado para qualquer situação, mas a realidade é extremamente cruel neste momento."

Svitlana Kalysh, porta-voz da empresa regional de energia na região de Sumy, disse que a proximidade da linha da frente faz de cada equipa de reparação um alvo.

Um trabalhador sobe a um poste enquanto repara linhas eléctricas danificadas num ataque russo em Shostka, 16 de outubro de 2025 AP Photo

"Estão a melhorar a forma como sabem atacar", disse sobre os russos.

Devido aos ataques repetidos e à natureza complexa dos danos, há cada vez menos formas de transmitir e distribuir eletricidade. No entanto, sempre foram encontradas soluções para restaurar a energia.

Preparar o inverno

O último ataque na região de Chernihiv, em 4 de outubro, foi muito mais preciso e devastador.

No telhado do edifício do transformador da central elétrica local, há um buraco bem feito perto do centro e outro na parede, cicatrizes deixadas pelos drones Shahed.

Os sacos de areia à volta do edifício absorveram algumas ondas de choque, mas não conseguiram impedir um impacto direto. No interior, a estação está fria e escura, mas continua a funcionar a metade da capacidade. Milhares de casas em Chernihiv continuam sem energia eléctrica.

Os trabalhadores estão a tentar reparar os danos, mas mesmo em condições ideais - poucos ataques aéreos, nenhuma nova greve - serão necessárias semanas. Cada vez que soa um alerta, as equipas têm de abandonar os seus postos.

Pessoas caminham numa rua com muitos estabelecimentos comerciais alimentados por geradores durante um apagão em Kiev, 29 de novembro de 2024 AP Photo

"Se olharmos para este ano, é um dos mais difíceis", disse Serhii Pereverza, diretor-adjunto da empresa local de energia Chernihivoblenergo.

"Esperamos o melhor e pensamos em formas alternativas de abastecer os nossos clientes".

Kharchenko referiu que, no ano passado, a Rússia não tinha capacidade para lançar 500 ou 600 drones de uma só vez e que os ataques mais pequenos que podia realizar eram em grande parte ineficazes.

Mas este ano, mesmo quando vários pontos de defesa aérea e unidades móveis cercam uma instalação, os russos simplesmente dominam-nos, enviando cerca de seis drones para cada posição defensiva e outros 10 diretamente para o alvo.

"Este ano triplicaram a escala", disse. "Estão a invadir locais individuais por puro volume e poder".