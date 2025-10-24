Juiz britânico condena grupo por ataque ligado à Rússia que visava bens para a Ucrânia

Um juiz do Reino Unido condenou na sexta-feira cinco homens pelo seu papel num ataque incendiário em Londres que, segundo as autoridades, foi planeado pelos serviços secretos russos no âmbito de uma campanha mais vasta de sabotagem e perturbação.

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As penas variam entre sete e 17 anos de prisão.

Os homens estavam envolvidos numa conspiração para incendiar um armazém no leste de Londres em março de 2024, que continha ajuda humanitária e equipamento de satélite Starlink destinado à Ucrânia.

Os procuradores britânicos afirmaram que o fogo posto, organizado em nome do grupo paramilitar Wagner, estava estreitamente ligado ao Estado russo e provavelmente ligado a outro ataque incendiário contra um armazém em Espanha.

Um outro homem foi condenado por não ter revelado informações sobre um plano para incendiar um restaurante em Londres.

Danos num armazém no leste de Londres que estava a armazenar mercadorias para a Ucrânia, 9 de junho, 2025 AP/AP

O incêndio é um dos pelo menos 25 planos de fogo posto ou explosivos em toda a Europa ligados à Rússia por funcionários ocidentais que a Associated Press (AP) documentou desde que Moscovo lançou a sua invasão em grande escala da Ucrânia em 2022.

"Este crime fez parte de uma série de operações de sabotagem em toda a Europa", disse o procurador Duncan Penny.

As ações de Dylan Earl, o britânico que organizou o incêndio criminoso, constituíram uma "campanha sustentada de terrorismo e sabotagem em solo britânico, realizada em apoio a uma potência estrangeira - a Federação Russa - e sua guerra de agressão contra a Ucrânia", declarou Penny.

As sentenças foram as primeiras impostas por um tribunal britânico por violação da Lei de Segurança Nacional, que foi introduzida em 2023 para lidar com ameaças de Estados estrangeiros, incluindo espionagem e sabotagem.