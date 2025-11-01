Protestos na Tanzânia após suspeita de fraude eleitoral causam centenas de mortos

Há informações contraditórias sobre o número de mortos, o que não é facilitado pelo facto de a Internet ter sido desligada em todo o país.

Um porta-voz do partido da oposição Chadema disse à agência noticiosa AFP que "cerca de 700 pessoas" tinham morrido em confrontos com as forças de segurança, enquanto uma fonte diplomática tanzaniana disse à BBC que havia provas credíveis de que pelo menos 500 pessoas tinham sido mortas.

Numa tentativa de travar a violência, o governo aumentou o número de forças armadas nas ruas e alargou o recolher obrigatório. No dia das eleições, registaram-se confrontos em várias cidades, tendo a polícia utilizado gás lacrimogéneo e munições reais.

Não foram autorizadas outras eleições

Nos últimos dias, sobretudo, os jovens saíram à rua em todo o país, acusando o governo de influenciar injustamente as eleições e de impedir a vitória da oposição. Um dos seus líderes está na prisão e outro foi desqualificado por razões técnicas, o que aumenta as hipóteses de vitória de Hassan e do Partido Revolucionário da Tanzânia, no poder.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Mahmoud Kombo Thabit, falou de "alguns incidentes isolados" e sublinhou que "as forças de segurança atuaram rápida e decisivamente para resolver a situação".

Os soldados também foram chamados a votar AP Photo

Os jornalistas e os ativistas dos direitos humanos estão a ter dificuldade em verificar as notícias sobre mortes porque os hospitais não estão a divulgar informações, mas uma fonte em Dar es Salaam disse que as enfermarias e as morgues ficaram cheias em três dias.

Um político de Chadema disse à BBC que temia pela sua vida porque "os massacres têm lugar à noite, quando ninguém pode ver o que está a acontecer".

"As forças de segurança estão a perseguir os nossos líderes, alguns já abandonaram o país. Estas pessoas estão a matar impunemente", disse John Kitoka, diretor dos assuntos externos do Chadema, à BBC Newshour.

É preocupante que as eleições tenham sido precedidas de perseguições, raptos e intimidações, envolvendo políticos da oposição, jornalistas e ONG", acrescentou.

O Ocidente está a assistir com preocupação

A ONU apelou às forças de segurança tanzanianas para que se abstivessem de actos de violência não provocados, enquanto os ministros dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, do Canadá e da Noruega emitiram uma declaração conjunta apelando às autoridades para que "exerçam a máxima contenção" e respeitem a "liberdade de expressão".

Atual presidente obtém 97,6% dos votos

Entretanto, a Comissão Eleitoral da Tanzânia divulgou os resultados oficiais. Samia Suluhu Hassan, a atual chefe de Estado, obteve 97,6% dos votos e vai governar o país africano por mais cinco anos. Este resultado não é surpreendente, uma vez que o Partido Revolucionário da Tanzânia, que a nomeou, governa o país desde a independência, em 1961.

Samia Suluhu Hassan a votar AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

A presidente assumiu o poder em 2021, após a morte do seu antecessor, John Magufuli. Nas eleições de 29 de outubro, os dois principais rivais de Hassan foram desqualificados, deixando o presidente a concorrer contra candidatos de dezasseis partidos menores. A oposição pôs em causa a liberdade e a equidade do ato eleitoral.

Resultados suspeitos em Zanzibar

Na ilha semi-autónoma de Zanzibar, que elege o seu próprio governo e presidente, o candidato do partido no poder, Hussein Mwinyi, obteve cerca de 80% dos votos. Mas a oposição denunciou uma "fraude em massa", segundo a agência noticiosa AP.

Em Zanzibar, os turistas ficaram retidos no aeroporto, uma vez que vários voos foram cancelados devido aos protestos e a uma falha na Internet.