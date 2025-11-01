Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Três mortos e vários feridos em tiroteio numa aldeia de Heraklion na ilha de Creta

Fotografia de ficheiro
Foto de ficheiro Direitos de autor  Michael Varaklas/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Michael Varaklas/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
De euronews with ertnews.gr
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Os criminosos abriram fogo indiscriminadamente contra as casas da aldeia de Vorizia, em Heraklion. Autoridades suspeitam de um ajuste de contas.

Tiroteios com mortos e feridos ocorreram ao meio-dia de sábado na zona de Vorizia, no município de Phaistos, na ilha de Creta.

Segundo o site ertnews.gr (conteúdo em grego), os autores dos disparos dirigiram-se à aldeia e abriram fogo indiscriminadamente contra as casas.

Pelo menos três pessoas terão morrido e há informações de quinze feridos, ainda sem confirmação das autoridades.

Entretanto, de acordo com a Amna, agência de notícias da Atenas-Macedónia, há duas mortes confirmadas. O diretor do Hospital Venizelio, Kostas Dandoulakis, confirmou que um homem de 35 anos deu entrada já sem vida e que uma mulher foi transferida para o Hospital Geral Universitário de Heraklion, mas não terá resistido aos ferimentos, relata a agência.

Consta que o incidente terá sido uma retaliação pela colocação de um engenho explosivo numa casa em construção, na sexta-feira à noite, o que causou danos materiais.

*em atualização

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Grécia continua a enterrar os resíduos e recicla muito pouco. A Euronews explica porquê

O lugar da Grécia no ecossistema europeu de defesa através do programa SAFE

Naufrágio de embarcação de migrantes ao largo da Grécia provoca quatro mortos