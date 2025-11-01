Três mortos e vários feridos em tiroteio numa aldeia de Heraklion na ilha de Creta

Os criminosos abriram fogo indiscriminadamente contra as casas da aldeia de Vorizia, em Heraklion. Autoridades suspeitam de um ajuste de contas.
Tiroteios com mortos e feridos ocorreram ao meio-dia de sábado na zona de Vorizia, no município de Phaistos, na ilha de Creta.
Segundo o site ertnews.gr (conteúdo em grego), os autores dos disparos dirigiram-se à aldeia e abriram fogo indiscriminadamente contra as casas.
Pelo menos três pessoas terão morrido e há informações de quinze feridos, ainda sem confirmação das autoridades.
Entretanto, de acordo com a Amna, agência de notícias da Atenas-Macedónia, há duas mortes confirmadas. O diretor do Hospital Venizelio, Kostas Dandoulakis, confirmou que um homem de 35 anos deu entrada já sem vida e que uma mulher foi transferida para o Hospital Geral Universitário de Heraklion, mas não terá resistido aos ferimentos, relata a agência.
Consta que o incidente terá sido uma retaliação pela colocação de um engenho explosivo numa casa em construção, na sexta-feira à noite, o que causou danos materiais.
