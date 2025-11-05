Incêndio num lar de idosos na Bósnia faz 11 mortos

Um incêndio num lar de idosos, na terça-feira, na cidade de Tuzla, no nordeste da Bósnia, provocou a morte de pelo menos 11 pessoas, segundo um funcionário e os meios de comunicação social bósnios.

De acordo com relatos locais, o fogo deflagrou num dos andares mais altos do edifício. Além das vítimas mortais, cerca de 20 pessoas foram hospitalizadas até agora, mas é provável que muitas mais pessoas estejam feridas.

O primeiro-ministro Nermin Nikšić descreveu o incêndio como "um desastre de enormes proporções", enquanto um porta-voz do centro clínico da Universidade de Tuzla disse que várias pessoas estavam a ser tratadas por envenenamento por monóxido de carbono, três das quais estavam nos cuidados intensivos, de acordo com a imprensa local.

O líder cantonal Irfan Halilagic confirmou, num comentário à imprensa local, que houve vítimas mortais e que as autoridades estavam "agora a procurar onde alojar os residentes".

A fita policial bloqueia o acesso a um lar de idosos após um incêndio em Tuzla, Bósnia, terça-feira, 4 de novembro de 2025.

Os funcionários do lar de idosos disseram que o incêndio deflagrou no sétimo andar por volta das 20h45, hora local

Uma residente, Ruza Kajic, que vive no terceiro andar, disse que se tinha ido deitar quando ouviu "estalos" e viu chamas a cair dos andares superiores.

"Tudo começou a partir-se; não sei se as minhas janelas estão inteiras", disse Kajic à Avaz TV. "Saí a correr".

De acordo com a rádio estatal BHRT, Türeljko Komšić, presidente da presidência tripartida da Bósnia-Herzegovina, enviou condolências aos familiares das vítimas,

Embora a causa do incêndio permaneça desconhecida, as autoridades bósnias disseram que será efetuada uma investigação assim que as condições forem seguras.