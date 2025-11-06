Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Diamante "florentino": joias dos Habsburgos ressurgem ao fim de 100 anos

O diamante "Florentino": as jóias da antiga imperatriz Zita ressurgiram após 100 anos.
O diamante "Florentino": as jóias da antiga imperatriz Zita ressurgiram após 100 anos.
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
As peças acabam de desaparecer do Louvre e, alguns dias depois, reaparecem as jóias da imperatriz austríaca Zita. Entre elas o diamante "Florentino".

100 anos após o seu desaparecimento, o diamante "Florentino", pertencente à família imperial austríaca, reapareceu. Durante décadas, espalharam-se rumores, e filmes e romances intrigavam-se com o destino da joia. A joia apareceu agora no Louvre, apenas algumas semanas após o roubo.

Agora, o diamante "florentino" reapareceu intacto: 137 quilates, numa rara e elegante forma de pera e em ouro amarelo reluzente. Antes da família imperial dos Habsburgos, a joia terá pertencido à família Medici, os governantes de Florença. No entanto, a sua origem é desconhecida.

Sem rasto: foi assim que o diamante "florentino" desapareceu

Quando o imperador Carlos I teve de fugir de Viena para o exílio na Suíça, o diamante desapareceu. Tudo o que se sabia sobre algumas das joias era que também tinham sido transportadas para a Suíça para proteção.

No entanto, os descendentes de Carlos I afirmam agora que o diamante nunca se perdeu de facto, como noticiam o New York Times e o Der Spiegel .

Durante a Segunda Guerra Mundial, a família imperial teve de fugir dos nazis para o Canadá. E foi lá que o diamante foi guardado juntamente com outras joias num cofre de um banco durante todo esse tempo. Três familiares dos Habsburgos relataram a situação ao New York Times .

No entanto, apenas algumas pessoas sabiam disto, de acordo com os desejos da Imperatriz Zita, a esposa de Carlos I. Ela só contou a duas pessoas - os seus filhos Robert e Rodolphe - o paradeiro do diamante e pediu que este fosse mantido em segredo por razões de segurança até 100 anos após a morte de Carlos, em 1922. Antes da sua morte, os irmãos transmitiram esta informação aos seus próprios filhos, segundo a família.

Exposição planeada no Canadá

Agora que o voto foi cumprido, os descendentes da família, incluindo Karl Habsburg-Lothringen, neto do último imperador, e dois primos - o filho de Robert, Lorenz von Habsburg-Lothringen, e o filho de Rodolph, Simeon von Habsburg - decidiram que as joias privadas deveriam ser expostas.

Em agradecimento ao Canadá, país que acolheu a família do antigo monarca, a coleção deverá permanecer no local. Mas já não em segredo, o país está autorizado a expor os diamantes florentinos e outras joias no Canadá.

