O Rei Carlos destituiu formalmente o seu irmão, André Mountbatten Windsor, do título de príncipe num documento formal aposto com o selo real.

O antigo membro da realeza perdeu também a designação de "sua alteza real" depois de o rei ter emitido uma Carta Patente, um tipo de documento secular utilizado pelos monarcas para conceder e retirar nomeações ou títulos.

Um anúncio publicado na quarta-feira no The Gazette, o registo público oficial do Reino Unido, dizia: "O REI teve o prazer de, por meio de Cartas Patentes sob o Grande Selo do Reino, datadas de 3 de novembro de 2025, declarar que André Mountbatten Windsor não terá mais o direito de manter e desfrutar do estilo, título ou atributo de 'Alteza Real' e da dignidade titular de 'Príncipe'".

O rei também retirou formalmente o título de Duque de York ao seu irmão.

A 31 de outubro, o monarca anunciou que iria retirar os títulos ao seu irmão e expulsá-lo da sua residência real devido à sua relação com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.

O Rei Carlos encontra-se com o público após uma visita ao Chatfield Health Care em Battersea, 5 de novembro de 2025 AP Photo

Os pedidos para expulsar o ex-príncipe de 65 anos da casa no Royal Lodge não paravam de crescer devido a novas revelações sobre sua amizade com Epstein e a atenção renovada sobre as alegações de abuso sexual por uma das vítimas de Epstein, Virginia Roberts Giuffre, cujo livro de memórias póstumo foi publicado no mês passado.

O rei foi ainda mais longe e castigou o irmão pelos seus graves erros de julgamento, retirando-lhe o título de príncipe que detinha desde o seu nascimento como filho de uma monarca, a falecida Rainha Isabel II.

André também se vai mudar de Royal Lodge, a mansão de 30 quartos perto do Castelo de Windsor onde vive há mais de 20 anos, para uma casa mais remota, financiada a título privado pelo seu irmão, na propriedade do rei em Sandringham, no leste de Inglaterra.

A decisão do rei foi bem acolhida pela família de Giuffre, que morreu por suicídio em abril, aos 41 anos de idade.

Giuffre disse que no início dos anos 2000, quando era adolescente, foi apanhada na rede de tráfico sexual de Epstein e explorada por André e outros homens influentes.

O filho mais novo da rainha Isabel II nega as alegações.

Epstein foi encontrado morto numa cela da cadeia de Nova Iorque em 2019, no que os investigadores consideraram um suicídio.