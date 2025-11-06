Tufão Kalmaegi: Filipinas declaram estado de emergência devido à morte de pelo menos 140 pessoas

O presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., declarou o estado de emergência na quinta-feira, depois de o tufão Kalmaegi ter causado a morte de pelo menos 140 pessoas e centenas de desaparecidos nas províncias centrais, na catástrofe natural mais mortífera que atingiu o país este ano.

A maioria das mortes foi causada por afogamento em inundações repentinas e 127 pessoas continuam desaparecidas, muitas das quais na província de Cebu, no centro do país, que foi duramente afetada. O ciclone tropical saiu do arquipélago na quarta-feira em direção ao Mar da China Meridional.

A declaração por parte do presidente filipino do "estado de calamidade nacional", feita durante uma reunião com os responsáveis pela resposta a catástrofes para avaliar as consequências do tufão, permitirá ao governo desembolsar mais rapidamente os fundos de emergência e evitar a acumulação de alimentos e os preços excessivos.

Cerca de 2 milhões de pessoas afetadas

De acordo com o Gabinete de Defesa Civil, cerca de 2 milhões de pessoas foram afetadas pelo tufão e mais de 560 mil habitantes ficaram desalojados, incluindo cerca de 450 mil que foram levados para abrigos de emergência.

Enquanto ainda se lida com o impacto mortífero e desastroso do Kalmaegi na região central do país, os responsáveis pela resposta a catástrofes alertaram que outro ciclone tropical do Pacífico poder transformar-se num super tufão e atingir o norte das Filipinas no início da próxima semana.

Moradores regressam ao que resta das suas casas depois de o tufão Kalmaegi ter causado devastação em comunidades ao longo do rio Mananga em Talisay City, província de Cebu, no centro de Filipinas Jacqueline Hernandez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Entre os mortos atribuídos pelas autoridades ao Kalmaegi encontram-se seis pessoas que morreram quando um helicóptero da força aérea filipina se despenhou na província de Agusan del Sur, no sul do país, na terça-feira.

A tripulação estava numa missão para prestar ajuda humanitária às províncias afetadas pelo tufão, segundo as forças armadas. Não foram dadas informações sobre as causas do acidente.

Impacto mortal sentido na província recentemente atingida por terramoto

Entretanto, o Kalmaegi provocou inundações repentinas e fez transbordar rios e outros cursos de água em Cebu, uma província recentemente afetada por um terramoto mortal. As inundações que daí resultaram engoliram as comunidades residenciais, obrigando os residentes a subir aos telhados, onde pediam desesperadamente para serem salvos à medida que as águas subiam, segundo as autoridades provinciais.

Pelo menos 71 pessoas morreram na província, na sua maioria devido a afogamentos, enquanto 65 outras foram dadas como desaparecidas e 69 ficaram feridas, informou o Gabinete de Defesa Civil.

Socorristas carregam morador ferido após tufão Kalmaegi na cidade de Cebu, no centro das Filipinas, na terça-feira, 4 de novembro de 2025. (AP Photo/Jacqueline Hernandez) AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

De acordo com a Proteção Civil, há 62 pessoas que foram dadas como desaparecidas na província central de Negros Occidental, que fica perto de Cebu.

"Fizemos tudo o que podíamos, mas há coisas inesperadas, como inundações repentinas", disse a governadora de Cebu, Pamela Baricuatro.

Os problemas podem ter sido agravados por anos de exploração de pedreiras que causaram o entupimento de rios próximos, que transbordaram, e por deficientes projetos de controlo de cheias na província de Cebu, explicou Baricuatro.

Related Destruição generalizada nas Filipinas após passagem do tufão Kalmaegi

Cebu ainda estava a recuperar de um terramoto de magnitude 6,9, ocorrido a 30 de setembro, que causou a morte de pelo menos 79 pessoas e milhares de desalojados, devido ao desmoronamento de casas ou a danos graves.

As autoridades da província afirmaram que milhares de residentes do norte de Cebu que ficaram desalojados devido ao terramoto foram transferidos para abrigos mais resistentes, em vez de tendas frágeis, antes da passagem do tufão.

Cerca de 20 tufões e tempestades atingem as Filipinas todos os anos, um país que se encontra entre os mais propensos a catástrofes no mundo devido às suas frequentes experiências com terramotos e vulcões.