Vídeo. Terramoto nas Filipinas causa 72 mortos

O sismo devastou a cidade de Bogo, na província de Cebu, onde na quinta-feira decorriam velórios para as vítimas do desastre.
As autoridades reportaram que 87 edifícios e quase 600 casas foram danificados ou destruídos em Bogo e nas cidades vizinhas, enquanto pontes, estradas e o porto da cidade também sofreram danos significativos. Muitos evacuados têm vivido em tendas improvisadas, relutantes em regressar a casa devido ao receio de réplicas.
O presidente Ferdinand Marcos Jr. viajou para Bogo na quinta-feira para avaliar a destruição, encontrar-se com os sobreviventes e apresentar condolências às famílias enlutadas. A visita ocorreu poucos dias após uma poderosa tempestade ter assolado a mesma região, matando pelo menos 37 pessoas. Os Estados Unidos ofereceram assistência na sequência do terramoto.