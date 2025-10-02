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Sobreviventes do terramoto de terça-feira permanecem num centro de evacuação
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Vídeo. Terramoto nas Filipinas causa 72 mortos

Últimas notícias:

Pelo menos 72 pessoas morreram e quase 300 ficaram feridas após um sismo de magnitude 6.9 atingir o centro das Filipinas na terça-feira à noite, afetando mais de 170.000 residentes, segundo as autoridades.

O sismo devastou a cidade de Bogo, na província de Cebu, onde na quinta-feira decorriam velórios para as vítimas do desastre.

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As autoridades reportaram que 87 edifícios e quase 600 casas foram danificados ou destruídos em Bogo e nas cidades vizinhas, enquanto pontes, estradas e o porto da cidade também sofreram danos significativos. Muitos evacuados têm vivido em tendas improvisadas, relutantes em regressar a casa devido ao receio de réplicas.

O presidente Ferdinand Marcos Jr. viajou para Bogo na quinta-feira para avaliar a destruição, encontrar-se com os sobreviventes e apresentar condolências às famílias enlutadas. A visita ocorreu poucos dias após uma poderosa tempestade ter assolado a mesma região, matando pelo menos 37 pessoas. Os Estados Unidos ofereceram assistência na sequência do terramoto.

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